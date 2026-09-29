Фонд «Сколково» и Точка Банк ищут технологические решения для предпринимателей

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Точка Банк запускают совместную программу для технологических компаний, которые создают продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса. Участники смогут протестировать свои решения на подходящих сегментах аудитории банка. С авторами наиболее перспективных проектов партнеры обсудят дальнейшее сотрудничество — от пилотирования и коммерческого контракта до инвестиций.

Фонд «Сколково» и Точка Банк проведут отбор компаний с готовыми продуктами и подтвержденным опытом работы на рынке. Участникам помогут сформулировать ценность своих решений для малого и среднего бизнеса и представить их потенциальным клиентам. Для этого Точка Банк выберет среди своей аудитории группы предпринимателей, которым такие продукты могут быть интересны.

Программа охватывает 11 направлений. В фокусе организаторов:

сервисы для розницы;

решения для продаж и продвижения;

инструменты для закупок, логистики и товароучета;

финтех- и HR-tech-продукты;

программы лояльности и маркетинговые сервисы;

инструменты для руководителей;

решения для строительной отрасли;

embedded finance — встроенные финансовые сервисы;

продукты на основе искусственного интеллекта;

технологии для тайм-менеджмента;

системы управления внутренними ресурсами.

Организаторы готовы рассмотреть и разработки за рамками этих направлений, если они помогают решать задачи малого и среднего бизнеса.

К участию приглашаются компании, работающие в сегментах B2B и В2C. Главное условие — технология уже используется клиентами или находится на стадии готовности и может масштабироваться, а годовая выручка превышает 20 млн рублей. Однако заявку могут подать и компании с меньшими показателями, если у них есть активная клиентская база, успешные пилоты или подтвержденная динамика роста. Для разработчиков решений на основе искусственного интеллекта предусмотрено отдельное требование — не менее пяти реальных клиентов.

Помимо рыночных показателей, организаторы также будут оценивать, насколько хорошо компания понимает задачи предпринимателей и может показать практическую пользу своего продукта.

«Сильной технологии недостаточно, чтобы продукт масштабировался. Компании нужно понимать конкретные задачи бизнеса и уметь показать предпринимателю, какой эффект даст решение. Вместе с Точка Банком мы будем искать и отбирать такие проекты и помогать им выходить на потенциальных потребителей. Для компаний это возможность проверить востребованность продукта на реальной аудитории малого и среднего бизнеса, получить обратную связь и перейти от первых продаж и пилотов к масштабированию», — отметил Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково».

Компании, прошедшие отбор, представят свои разработки продуктовым командам Точка Банка и получат обратную связь от экспертов Фонда «Сколково». Затем наиболее перспективные сервисы протестируют на аудитории предпринимателей. По итогам программы стороны рассмотрят разные варианты сотрудничества: пилотный проект, коммерческий контракт, партнерство, инвестиции или M&A — слияние либо поглощение.

Заявки принимаются до 16 октября на сайте программы.

Справочная информация

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) — технологический партнёр и интегратор крупного бизнеса, один из крупнейших технологических инновационных центров России. Фонд соединяет запрос крупных компаний на технологии с командами разработчиков и доводит решения до внедрения в производство. Компании-участники поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и других отраслей; Фонд сопровождает их от ранней стадии до промышленного контракта — акселерация, отраслевые программы, поддержка частных инвесторов, зарубежное патентование и таможенное оформление экспорта и импорта. Технопарк «Сколково» — крупнейший в Восточной Европе. Научно-технологическое ядро Фонда, институт Сколтех, входит в топ-100 лучших молодых университетов мира рейтинга Nature Index.

По итогам 2025 года выручка участников проекта «Сколково» выросла на 12% и составила 787,5 млрд рублей; число участников достигло 5469 компаний (рост на 16,8%), в них занято свыше 130 тыс. человек.

ВЭБ.РФ поддерживает технологические компании на всех стадиях — от идеи до вывода готового продукта на зарубежные рынки. Объём поддержанных группой ВЭБ.РФ инновационных проектов превысил 450 млрд рублей в стратегическом цикле 2021–2024 годов; в новом цикле до 2030 года технологическое лидерство — один из пяти ключевых приоритетов.