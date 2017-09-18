GetBlogger и Точка разработали специальный тариф ИП для блогеров

Банк Точка и платформа GetBlogger выводят блогеров «из тени»: специальный тариф позволит лидерам мнений вести законную предпринимательскую деятельность

18 сентября платформа GetBlogger и банк для предпринимателей Точка представят специальный тариф для блогеров, который позволит оформить ИП на льготных условиях и легально получать оплату за свою работу.

Платформа для работы с лидерами мнений GetBlogger совместно с банком Точка запускают специальный тариф, который позволит блогерам официально работать с крупными брендами в качестве частных предпринимателей по минимальной налоговой ставке в 6%. За 2800 ₽ годового обслуживания банк Точка поможет блогерам GetBlogger с оформлением ИП, открытием и ведением счёта, автоматизирует бухгалтерскую нагрузку и сдачу налоговой отчётности.

Рекламодатели смогут выбирать и договариваться о сотрудничестве с лидерами мнений на полностью прозрачных условиях, оплачивая размещение рекламы безналичной оплатой и получая закрывающие документы.

Блогеры смогут получать заказы от крупнейших российских и мировых брендов, а также без проблем оформлять визы, кредиты, получать пенсию и иметь свободный доступ к другим услугам, требующим подтверждения финансового положения.

Основатель платформы GetBlogger Анна Шкирина: «До этого момента на рынке маркетинга влияния в России не существовало специальных инструментов для блогеров, которые позволили бы им легализовать свой растущий бизнес.



GetBlogger, как платформа, не ставит своей целью заработать на посреднических услугах между брендами и блогерами, а предлагает блогерам возможность работать на полностью прозрачных условиях напрямую, без комиссии посредников.



Поэтому мы договорились с банком Точка о запуске кобрендингового тарифа для лидеров мнений, который за следующие 1,5–2 года выведет этот рынок из тени, откроет блогерам возможности для работы с крупнейшими брендами и легализует их доходы».

Геннадий Козлов, директор по развитию продаж банка для предпринимателей Точка: «Мы в Точке стараемся создавать банковский продукт, который максимально подходит каждому сегменту бизнеса.



Партнёрство с GetBlogger — ещё один такой проект, развивая который мы не только помогаем малому и среднему предпринимательству вести бизнес, но и выводим его из тени. Теперь блогерам-предпринимателям не нужно разбираться в законодательстве, думать, какие документы нужны для открытия и ведения счёта, как не попасть под блокировки надзорных органов.

Вместе с GetBlogger мы сделаем работу компаний с лидерами мнений более прозрачной и выведем её в правовое поле».





GetBlogger

GetBlogger — российская онлайн-платформа, которая предоставляет возможности для размещения нативной рекламы у лидеров мнений в социальных сетях, и позволяет блогерам и рекламодателям сотрудничать напрямую, минуя посредников в виде рекламных агентств и бирж.

Основатели проекта Левон Оганесян и Анна Шкирина имеют в активе несколько успешно реализованных инновационных проектов, в том числе в 2009 году они основали компанию Delivery Club, приобретённую в 2016 г. Mail.ru Group за $100 млн. В старт проекта GetBlogger уже вложено $500 тыс, ещё $1 млн инвестиций запланировано осуществить до конца 2017 года.

На GetBlogger зарегистрировались более 20000 блогеров, из которых только 5000 были допущены на платформу. Также на GetBlogger зарегистрировано более 2000 рекламодателей, в том числе крупнейшие российские и международные компании.





Банк Точка

Точка (входит в состав «Открытия» — крупнейшей частной банковской группы страны) отказалась от стационарных офисов и стала первым в России полностью онлайновым банком для малого бизнеса. Он обслуживает 80 тысяч предпринимателей по всей стране. Клиентам предоставляют мобильный и интернет-банк — лучший для бизнеса по версии аналитического агентства MarksWebb в 2015, 2016 и 2017 годах, круглосуточный онлайн-офис, способный решать любые финансовые вопросы, и самый длинный в России операционный день.





Для комментариев:

Михаил Карпушин

Директор по развитию GetBlogger

e-mail: m.karpushin@getblogger.ru

tel: +79998004004

www.getblogger.ru

Александра Прыткова

Пресс-секретарь банка для предпринимателей Точка

prytkova@tochka.com

+79058072506

Facebook: aleksandra.prytkova