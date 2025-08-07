Игрушка, которая поддерживает: утконос стал помощником предпринимателей в заботе о себе

Магазин для предпринимателей «Универмаг» выпустил в офлайн утконоса – маскота и героя рекламных кампаний Точка Банк. В новом формате утконос получил физическое воплощение – в виде мягкой игрушки, которая помогает держать осанку и снижает тревожность.

Игрушка вдохновлена японскими self-care решениями для офисной рутины. Её кладут между солнечным сплетением и краем стола: если сидишь правильно – она остаётся на месте, если сутулишься, она начинает скатываться, напоминая о том, что важно относиться к себе бережно. Внутри – утяжелённые антистресс-гранулы, благодаря которым игрушка устойчиво фиксируется на столе. Перебирание шариков снимает тревожность, а мягкая шерстяная текстура усиливает ощущение комфорта (и повышает дофамин). Простая механика помогает формировать полезную привычку каждый день – в офисе, дома, в поезде или в коворкинге.

Идея родилась из запроса самих клиентов. Утконос стал любимцем с первых digital-кампаний ещё в 2024 году: его образ появлялся на баннерах, на стикерах, в мемах и даже на роботах-доставщиках. В кампаниях с участием маскота банк показал лучшие результаты по коммуникационной эффективности за последние пять лет – фиолетовый утконос стал настоящей медийной звездой и символом поддержки для предпринимателей.

«Когда мы начали работать над физической версией, мы задумались: зачем предпринимателю мягкая игрушка? И ответ лежал на поверхности – дело в её функциональности. Так появился элемент антистресса (шарики в голове игрушки) и польза для коррекции осанки. Всё, чтобы каждый день можно было использовать утконоса по назначению. Мы хотели, чтобы он не просто стоял на полке, а стал помощником – не только в бизнес-рутине, но и в работе за компьютером, напоминал о себе. Так и появилась идея. Ведь лучше одного утконоса – только много утконосов», – добавляет творческая команда Универмага.

Утконос – маскот всех рекламных кампаний банка и важная часть визуальной идентичности бренда. В Точка Банк он усиливает эмоциональную связь с предпринимателями – особенно сейчас, когда ценность человеческого общения в бизнесе растёт.

Функциональную игрушку можно приобрести на сайте Универмага.