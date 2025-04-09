ИИ-решения от Точка банка признаны лучшими для бизнеса на AI World Championship в ОАЭ

Точка банк стал победителем AI World Championship 2025 в Абу-Даби — одном из крупнейших международных чемпионатов в области искусственного интеллекта. Российский банк получил престижную награду в категории «AI для бизнеса», одержав победу сразу в двух номинациях: AI in Finance и AI in E-Commerce. Экспертное жюри высоко оценило ИИ-решения Точки за их практическую пользу и клиентоориентированный подход.

Церемония награждения состоялась 7 апреля в рамках AI World Championship — одного из центральных событий на AIM Congress, крупнейшего инвестиционного и технологического форума Ближнего Востока. Чемпионат мира по ИИ проходил при поддержке Министерства экономики ОАЭ и включал 13 сессий по основным направлениям ИИ — от финансов и здравоохранения до кибербезопасности. В конкурсе свои решения представили технологические компании, лидеры отрасли и ИИ-стартапы со всего мира. Всего в форуме приняли участие представители более 180 стран, проходило свыше 120 сессий за три дня.

Точка банк стал единственным российским банком, чьи ИИ-решения прошли в финал и были высоко отмечены жюри. Среди представленных продуктов Точки на Чемпионате — AI-Ассистент, Точка Нетворк и сервис 24AI.

«Для Точки это первый опыт участия в масштабных международных мероприятиях, посвящённых искусственному интеллекту, и нам действительно важно, что жюри высоко оценило наш подход. Мы одними из первых в России начали развивать ИИ в продуктах для бизнеса и с самого начала старались делать это ради пользы для клиента. Для нас по-прежнему главное — не впечатлить, а помочь: быть понятными, точными, не создавать барьеров и работать на стороне клиента. Мы рады, что этот подход оказался понятным и близким не только в России, но и за её пределами», — отметил СЕО Точки Андрей Завадских на форуме AIM Congress.

Решения Точки прошли отбор среди более 270 заявок и представлены на сессии AI in Finance как пример комплексного подхода: ИИ помогает клиенту на каждом этапе – от запуска бизнеса до его роста и масштабирования. Сессия объединила экспертов и технологические компании, чтобы обсудить, как ИИ трансформирует финансовый сектор.

AI-Ассистент Точки помогает предпринимателям быстрее выполнять рутинные финансовые задачи и принимать решения на основе анализа данных о бизнесе.

Ранее Ассистент был отмечен на сессии Банка России как один из успешных примеров внедрения ИИ в финтех-секторе.

В Точка Нетворк ИИ используется для интеллектуального подбора собеседников: он на входе анализирует анкеты и поведение предпринимателей, помогает формировать полезное бизнес-окружение для обмена опытом и развития.

Сервис генеративной сети 24AI решает одну из главных проблем селлеров и владельцев интернет-магазинов — создание продуктовых изображений для карточек товаров. ИИ в сервисе позволяет редактировать изображения, изменять фон, добавлять детали, улучшать качество и создавать контент, соответствующий требованиям маркетплейсов. В 2024 году Точка приобрела продукт у компании 24TTL, одного из ведущих разработчиков решений для e-commerce в России и странах БРИКС.