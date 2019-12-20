ИП-клиенты Точки смогут мгновенно переводить деньги по номеру телефона

Точка стала первым банком, который подключил мгновенные переводы по номеру телефона со счёта индивидуальных предпринимателей. С новой опцией ИП могут проводить личные операции по счёту — переводить деньги близким или погасить кредит, зная только номер телефона получателя. Деньги придут меньше, чем за минуту. Сервис работает через Систему быстрых платежей (СБП), что позволяет делать переводы в банки-участники и платёжные системы (всего 31 организация).

«Переводы через Систему быстрых платежей — это удобно: не нужно вбивать реквизиты и даже номер карты. Сделать платёж можно буквально на бегу, что важно для наших клиентов. В отличие от регламента Центробанка, Система быстрых платежей работает без выходных и праздников: деньги приходят получателю за несколько секунд в любое время дня и ночи. Раньше ИП приходилось иметь второй счёт для личных операций. Теперь мы предоставили возможность воспользоваться преимуществами мгновенных платежей напрямую со счёта ИП», — комментирует Наталья Кондратенко, менеджер продукта в банке для предпринимателей Точка.

За одну операцию можно будет перевести не более 500 000 рублей. Количество операций не ограничено. Комиссия за сам перевод через сервис мгновенных платежей составит 0 рублей, остальные комиссии будут рассчитаны согласно тарифному плану.