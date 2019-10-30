Эмир Кустурица снял клип для новой рекламной кампании банка Точка на песню The Hatters

Банк для предпринимателей Точка запустил музыкальную рекламу — клип, для которого The Hatters написали песню «Всё сразу». Режиссёром ролика выступил Эмир Кустурица, известный по фильмам «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Время цыган». Идею разработало РА «Восход», за производство видео отвечали Daddy’s Production. Съёмки проходили в Болгарии и длились 3 дня. Главные роли сыграли российские блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина, а также сами музыканты из The Hatters.

В основе сюжета клипа лежит жизнь предпринимателей маленького городка, которые сталкиваются с трудностями, но, несмотря ни на что, добиваются успеха. Во многом — благодаря преданности своему делу. Таким образом авторы идеи проводят параллель между миром Эмира Кустурицы — гротескным, шумным, карнавальным абсурдом сюжетных коллизий — и миром российского предпринимательства.

Рекламная кампания Точки состоит из одного 6-минутного музыкального клипа, семи 30-секундных рекламных роликов и одного радиоролика. В каждом из них показываются эпизоды из жизни разных предпринимателей: работающих в сфере услуг — владельцев автомастерских или салонов красоты; работающих с заграничными контрагентами и растаможкой; айтишников и представителей творческих профессий. Также показаны две ситуации, с которыми сталкиваются почти все предприниматели: регистрация бизнеса и участие в тендерах. Банк планирует продвигать ролики в интернете, на ТВ и на радио.





Команда Точки:

«Предприниматели — это люди с мощной энергией. Они меняют наш мир к лучшему и делают это с полной отдачей: самозабвенно, буквально с песнями и плясками. В каждой нашей рекламе мы воспеваем этих отважных людей, а музыка помогает нам передать их настроение, дух и энергию. Сейчас мы замахнулись на целый музыкальный клип и искали что-то на стыке джаза, панка, рока и фолка, потому что мир предпринимателя — это постоянно меняющаяся мелодия и ритм, море эмоций и жёсткая борьба. Русско-цыганский народный уличный алкохардкор на душевных инструментах от группы The Hatters, звучащий в гротескном мире гениального режиссера Эмира Кустурицы — это именно то, что на наш взгляд олицетворяет будни среднего российского предпринимателя. Мы хотели возвести в абсолют абсурдность сюжета, поэтому даже рекламные слоганы банка в роликах написаны в «цыганском» стиле. Такой масштабный коллаборативный проект был бы невозможен без наших постоянных партнёров — РА «Восход» и Daddy’s Production, а также блогеров и музыкантов, которые согласились исполнить ключевые роли в этой истории».





Антон Рожин, креативный директор РА «Восход»:

«Банк Точка каждый раз мотивирует нас повышать планку. На всех проектах этого клиента мы работаем с топовыми режиссёрами, но в этом году история вышла за рамки простого предпринимательства. К рекламному проекту присоединились настоящие единомышленники — талантливейшие музыканты, представители современной онлайн-культуры и даже такой мэтр как Эмир Кустурица. История перестала быть сюжетом про бизнес или проблемы самозанятых, а стала драмой про талантливых предпринимателей, которые вынуждены бороться за лучший мир. Не зря в сценарии появился базовый конфликт добра и зла, нового и старого, который разрешается победой предпринимательского духа».





Юрий Музыченко, фронтмэн The Hatters:

«Сбылась мечта поработать с Эмиром Кустурицей, результат, как мне кажется, получился просто замечательный. Всё стало возможным благодаря тому, что над проектом работали действительно талантливые ребята из Daddys, Восхода и Точки, за что им большое спасибо».





Эмир Кустурица, режиссёр:

«Я доволен результатом нашей совместной работы. Ребята показали себя как настоящие профессионалы, выложились на все 100. Это были очень сложные съёмки и по количеству материала, и по плотности кадров. Нужно было отснять огромный объём за 3 съёмочных дня. При этом мы полностью зависели от солнечного света, поэтому уйти в ночь не представлялось возможным. Темп был за гранью реальности. Только вдумайтесь: 7 лет назад я снимал 30 секундный ролик за 7 дней, а тут за 3 дня в Софии мы выдали 6 минут отличного материала.

Все, кто делает рекламу, должны помнить о монументальных вещах: сторителлинге, работе с актёром, а не только лишь о том, что цвет клетки рубашки должен попадать в цвета продукта, или как там это у вас называется. Надеюсь, что не только креативные люди, но и компании, те, кто выделяет бюджет, всегда будут задумываться об этом. И доверять вкусу режиссеров, с которыми решили работать. Иначе зачем это всё?»





Ссылка на клип: https://youtu.be/5tZnECV7nEE