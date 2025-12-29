Как Точка Банк работает в новогодние праздники в 2026 году

В период новогодних праздников график работы и обработки платежей меняется. Ниже — актуальное расписание на конец декабря и начало января.

30 и 31 декабря платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве.

1 и 2 января — выходные дни, платежи не обрабатываются.

3 января платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве.

4 января — выходной день.

5 января платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве.

6 января платежи обрабатываются с 8:10 до 19:50 по Москве.

7 января — выходной день.

8 января платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве.

9 января платежи обрабатываются с 8:10 до 19:50 по Москве.

10 января — выходной день.

11 января платежи отправляются и зачисляются с 11:10 до 16:50 по Москве.

Исходящие платежи, подписанные в этот срок, уйдут, а входящие зачислятся. Другие банки могут работать по собственному регламенту и не отправлять платежи по реквизитам в выходные. Платежи внутри Точка Банка ходят круглосуточно, независимо от праздников и выходных.

Больше информации о режиме работы Точка Банка и его сервисов в новогодние праздники смотрите здесь.