Как Точка Банк работает в новогодние праздники в 2026 году
В период новогодних праздников график работы и обработки платежей меняется. Ниже — актуальное расписание на конец декабря и начало января.
30 и 31 декабря платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве.
1 и 2 января — выходные дни, платежи не обрабатываются.
3 января платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве.
4 января — выходной день.
5 января платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве.
6 января платежи обрабатываются с 8:10 до 19:50 по Москве.
7 января — выходной день.
8 января платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве.
9 января платежи обрабатываются с 8:10 до 19:50 по Москве.
10 января — выходной день.
11 января платежи отправляются и зачисляются с 11:10 до 16:50 по Москве.
Исходящие платежи, подписанные в этот срок, уйдут, а входящие зачислятся. Другие банки могут работать по собственному регламенту и не отправлять платежи по реквизитам в выходные. Платежи внутри Точка Банка ходят круглосуточно, независимо от праздников и выходных.
Больше информации о режиме работы Точка Банка и его сервисов в новогодние праздники смотрите здесь.