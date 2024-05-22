Клиенты ФК Обороты смогут получить финансирование под постоплату через новые партнёрские платформы

Клиенты ФК Обороты получат доступ к улучшенным условиям финансирования на площадках Factorplat и Light-version: срок финансирования под постоплату составляет до 120 дней. Для поставщиков крупных федеральных сетей при открытом факторинге установлен лимит в размере до 60 млн рублей. В рамках открытого факторинга клиенты смогут не только управлять кассовыми разрывами, но и получать деньги по поставке почти без отсрочки, что поможет поддерживать и развивать их бизнес.

«Теперь предприниматели, обслуживающиеся в Точке, могут получить финансирование под постоплату всего за несколько дней, не дожидаясь платежей от своих покупателей. Это важно для бизнеса, потому что такой способ финансирования позволяет предпринимателям получить необходимые средства для развития бизнеса без дополнительных обязательств, не замораживая их в дебиторской задолженности, и быстро адаптироваться к изменениям рынка», – отметил бизнес-девелопер в ФК Обороты Роман Гайнуллин.

Подать заявку и получить финансирование можно полностью онлайн через интерфейс ФК Обороты.

Справочно:

ООО «ФК Обороты» — факторинговая компания, предоставляющая услуги по факторингу для малого и среднего бизнеса. Компания входит в партнерскую программу Точки, что позволяет ей предлагать клиентам гибкие и эффективные финансовые решения для оптимизации оборотных средств.