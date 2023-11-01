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01.11.2023

Клиенты сервиса «Точка Маркетплейсы» смогут управлять заказами на Мегамаркете из единого окна

Сервис для селлеров «Точка Маркетплейсы» расширил арсенал онлайн-площадок, которыми пользователь может управлять из Единого кабинета. Маркетплейс Мегамаркет стал пятой онлайн-площадкой, доступной в «Точке Маркетплейсы». 

Клиенты «Точка Маркетплейсы» могут получать информацию о поступивших заказах с Мегамаркета, и обрабатывать их в Едином кабинете. Через интерфейс сервиса можно полноценно обрабатывать заказы FBS (со своего склада): изменять статусы заказов, печатать листы подбора, ленту этикеток, составлять акты.

«Сервис “Точка Маркетплейсы” — это единое окно управления несколькими площадками. Селлеру не нужно постоянно переключаться между интерфейсами разных площадок, чтобы оценить статус заказов на каждом из них — всё это можно увидеть в сервисе. 

Интеграция с Мегамаркетом — одним из ведущих маркетплейсов страны — это дополнительная возможность для селлеров расширить свою зону присутствия и аудиторию: ежемесячно площадку посещает более 27 млн уникальных пользователей», — поясняет СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец. 

«Точка маркетплейсы» помогает селлерам выйти на онлайн-площадки для торговли, анализировать качество, создавать и переносить карточки с товарами, оценивать доходы и расходы, генерировать описания товаров и ответы на отзывы с помощью ИИ. Сервис доступен без открытия расчетного счета в Точке.

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Клиенты сервиса «Точка Маркетплейсы» смогут управлять заказами на Мегамаркете из единого окна — Банк Точка