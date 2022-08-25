Клиенты Точки смогут получить отсрочку платежа при работе с китайскими поставщиками

Клиенты Точки стали первыми, кто могут получить отсрочку платежа под ноль процентов при работе с китайскими поставщиками. Товарный кредит страхует экспортное агентство Синошур. Поставщик в Китае даёт российскому покупателю отсрочку платежа, а Синошур страхует китайского контрагента от невыплаты.

Отсрочка даётся на срок от 60 до 180 дней. Хотя обычная практика на рынке — до 120 дней. И ещё: компаниям, которые работают со страховым агентством, большинство китайских поставщиков готовы давать отсрочку от семидесяти до девяноста процентов от стоимости партии.

Услуга оплачивается всего один раз — при получении кредитного лимита. Далее проценты за отсрочку не берутся. Именно это отличает продукт от привычного банковского кредита, аккредитива или факторинга.

Хотя спрос и вырос, работать с Китаем стало труднее: многие фабрики соглашаются поставлять товар только после стопроцентной предоплаты. Подорожала логистика. Чтобы оплатить партию, бизнесу приходится брать из оборота кучу денег, а после — долго ждать поставку.

Сервис подходит для компаний старше года, выручка за прошлый год должна составить не меньше 30 млн рублей. Валюта контракта с китайским поставщиком может быть любой, но сумма всех поставок должна быть не меньше эквивалента в сто тысяч долларов.

Заявку можно оставить в интернет-банке в разделе «Сервисы для ВЭД».