Клиенты Точки смогут выгодно вести расчёты в лирах и юанях

У клиентов Точки появилась возможность выгодно вести расчёты ещё в двух валютах. Теперь предприниматели могут открывать счета в юанях и лирах и обменивать валюту по хорошему курсу.

Точка подключилась к бирже и добавила фиксированый спред. Это значит, что предприниматели могут обменивать юани не по тому курсу, который зафиксировал банк, а по тому, который будет выгодным для бизнеса. На тарифе «Начало» спред — 10 копеек, на тарифе «Развитие» — 8.

Кроме того, теперь предприниматели могут открывать счета в лирах, чтобы рассчитываться с турецкими партнёрами, и счета в тенге для бизнеса с Казахстаном.

Важный момент: с 15 августа Точка ввела комиссию за хранение на счёте долларов и евро — 0,02%. Комиссия начисляется только на сумму от 1 000 $ и €.

Чтобы предприниматели не потеряли деньги и даже смогли выйти в плюс, Точка держала самые выгодные курсы валют: и для продажи долларов и евро, и для покупки юаней. А ещё начисляла на сумму проданной валюты кешбэк до 15 августа — 1% от суммы возвращался баллами программы лояльности. Баллы можно тратить на сервисы Точки или менять на рубли.

Открыть счета в юанях, лирах и тенге можно в интернет-банке на главной странице. А если вы ещё не клиент Точки — оставьте заявку на открытие валютного счёта на сайте.