Комплаенс ассистент и повышенный кэшбэк — Точка представила новые продукты

Банк Точка презентовал эти и другие сервисы для предпринимателей во время большого открытого Демо, которое в прямом эфире посмотрели более 8 тысяч человек. Новые продукты уже доступны для большинства пользователей.

«Основа наших отношений с клиентами — это доверие, которое возникает между людьми, а не между компаниями. Поэтому мы не хотим быть банком для бизнеса. Точка — это банк для предпринимателя, мы работаем не с бизнесами, а с конкретными людьми: владельцами крупных компаний, бухгалтерами и фрилансерами, индивидуальными предпринимателями со штатом и без. Именно для них и их идей мы создаем новые сервисы, помогая решать задачи и действовать максимально быстро и эффективно. Очередная серия продуктовых обновлений — результат анализа предпочтений клиентов Точки, которые доверяют нам свои ежедневные дела», — комментируют в Точке.

Мгновенная отправка денег со счёта компании на карту физлица в любой банк — теперь и для ООО.

Комплаенс-ассистент. Помощник может консультировать по налогам, снятию и переводу денег, сопровождать и мониторить транзакции, проверять сделки и операции, а также анализировать выписки из других банков. Комплаенс-ассистент предупредит, если операция, которую вы собираетесь провести, будет рискованной с точки зрения комплаенса и может привести к блокировке счёта.

Платежи из налоговых требований и сверок — в сервисе «Онлайн-бухгалтерия». Есть ли у вас долги перед налоговой — это можно выяснить, запросив через Точку сверку из налоговой. Теперь мы сами читаем сверку, и, если в ней есть задолженность, готовим платёж, который можно моментально подписать в интернет-банке. Зная, что долгов перед налоговой больше нет и блокировка вам не грозит, можно спокойно заниматься бизнесом дальше.

Повышенный кэшбэк 10% от всех платежей, совершённых по карте или через платёжку, на востребованные сервисы. В сентябре — на оплату рекламы в Яндекс.Директ, Вконтакте, Facebook и Instagram.

Универсальная финансовая модель. Это сервис, который поможет вам легко понять, как дела у вашего бизнеса сейчас, и чего ожидать в будущем. На входе финансовой модели — данные о ваших доходах и расходах (на рекламу и ежедневную работу), информация о количестве клиентов и их среднем чеке. На выходе — текущее состояние дел: сколько прибыли приносит каждый клиент, насколько эффективны ваши вложения в рекламу, сколько бизнес приносит чистыми. В будущем Точка планирует совершенствовать этот сервис, чтобы рассказывать предпринимателям, как можно увеличить прибыль: например, повышая конверсию, снижая себестоимость, увеличивая средний чек.

Сопровождение тендеров и усовершенствованные спецсчета. Теперь, даже если на спецсчёте нет денег для обеспечения заявки, можно успешно продолжить работу с тендерной площадкой. Нужно просто заранее подключить автопополнение спецсчета в приложении «Точка Тендеры». Тогда при запросе площадки мы отправим на спецсчёт недостающую сумму с других ваших счетов. При этом, если вы точно знаете, что денег не хватит, в приложении теперь можно легко получить обеспечительный займ или оформить банковскую гарантию. Также предприниматели могут запросить полное сопровождение тендера, ассистент поможет с оформлением документов и проведет по всему процессу от начала до выигрыша.

Валютная карта. Оплата покупок валютной картой (на сумму до 3 млн рублей — без валютного контроля). Если вы на УСН 6% — можете оплачивать валютной картой за границей всё, что угодно. Если вы на УСН «Доходы – расходы» — платите валютной картой за товары и услуги, связанные с вашим бизнесом, и сохраняйте чеки для налоговой; платите за товары и услуги, не связанные с вашим бизнесом — просто не учитывайте эти расходы при расчёте налоговой базы. Снятие наличной валюты с корпоративной карты за пределами РФ на командировочные или представительские расходы (до 1000 долларов/евро без комиссии Точки). Зачисление валюты на счёт происходит мгновенно. В Точке есть «ловля курса»: в интернет-банке вы выставляете курс, по которому хотите купить валюту, и, если он случится на рынке (курсы меняются онлайн), то покупка по заданному вами курсу произойдет автоматически. Точка доставит валютную карту в любую точку мира совершенно бесплатно.

Магазин Точки на Alibaba, где любой клиент банка может бесплатно выставить свои товары. Нужно просто оставить заявку и отправить нам фото товара — мы красиво разместим его в магазине, чтобы вы как можно скорее нашли своего покупателя за границей.