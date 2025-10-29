Конференция ТОК от Точка Банк собрала 3500 предпринимателей со всей России

24 октября в Москве состоялась ежегодная конференция для малого и среднего бизнеса — ТОК от Точка Банк. В этом году мероприятие объединило порядка 3500 предпринимателей со всех уголков страны. Среди них как те, кто посетили событие офлайн в Доме культуры «ГЭС-2» в рамках инициативы «ГЭС-2: B2B», так и присоединившиеся к онлайн-трансляции. Главным партнёром конференции стала ведущая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

В этом году конференция развернулась на несколько тематических зон: на «Проспекте» и в «Актовом зале» состоялась серия соло-выступлений от предпринимателей, в «Лектории от Точки» прошли выступления и интерактивы от экспертов банка, а в отдельных залах — мастер-классы и организованный нетворкинг между участниками.

Среди хедлайнеров:

Михаил Гребенюк, основатель консалтинговой платформы Resulting;

Дмитрий Левицкий, предприниматель, ресторатор и телеведущий;

Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM;

Ольга Соколова, экс-СЕО сети клиник «Скандинавия» и в прошлом младший партнёр McKinsey;

Анна Прахт, предприниматель и профессиональный управленец Arny Praht;

Дмитрий Фомин, основатель сети «Клиника Фомина».

Открыли конференцию Софья Масленникова, СМО Точка Банк, и Артём Бондаревский, генеральный директор Дома культуры «ГЭС-2» и фонда V–A–C. Всего на конференции выступили свыше 30 основателей и топ-менеджеров известных российских брендов. На главной сцене, которая привлекла 600 участников, предприниматели поделились личным опытом решения практических задач в бизнесе: от просчёта доли с инвестором до поиска баланса между миссией и прибылью. Наибольший интерес участников вызвала секция разборов кейсов от Михаила Гребенюка, основателя консалтинговой платформы Resulting.

В «Актовом зале» Антон Балыклов (Lapochka Drinks), Анна Прахт (ARNY PRAHT), Ольга Локшина (MOONSWOON), Григорий Соловьев («Мармеладыч»), Иван Шкиря (Callibri) и другие основатели рассказали о построении эффективных бизнес-процессов, стратегии развития бренда и найме сотрудников в разных сферах бизнеса.

Кроме лекций участники посетили мастер-классы про построение финмодели и воронки найма, дискуссии о делегировании операционных задач, дебаты о запуске бизнеса и встречи с ритейл-лидерами. Наиболее зрелищной частью программы стало совместное антистресс-пение под руководством профессионального хора HOT HORIST. Вечернее шоу привлекло всех гостей конференции, которые без подготовки синхронно спели несколько популярных хитов под живую инструментальную музыку.

«Мы видим, что сила ТОКа не только в спикерах и содержательных выступлениях, но и в особой атмосфере — открытой, дружелюбной и безопасной. Именно она помогает участникам заводить новые знакомства, находить партнёров, обмениваться опытом и энергией. Ведь предприниматели, которые каждый день решают огромное количество задач в одиночку, особенно ценят возможность живого общения — иногда один разговор даёт больше, чем десятки часов обучения.

В этом году ТОК собрал рекордное количество участников — билеты на офлайн закончились за неделю до события, и мы запустили онлайн-трансляцию. В итоге в день конференции нас объединило около 3500 предпринимателей со всей страны. Мы получили огромное количество отзывов о том, как ТОК стал для многих настоящим импульсом к развитию: дал конкретные инструменты, идеи для роста и новые связи, которые уже начали приносить результаты», — поделилась СМО Точка Банк Софья Масленникова.

Справочно

Сайт конференции: https://tok.tochka.com

Инициатива «ГЭС-2: b2b» — это возможность для обмена опытом между институцией и представителями разных индустрий. Участниками инициативы могут стать компании и организации, экспертиза которых позволит «ГЭС-2» расширить представление об актуальных решениях в сферах устойчивого развития и технологий. Подробнее.

Дом культуры «ГЭС-2» — международная институция, открытая в 2021 году. Ее главная задача — создать условия для развития современной культуры и художественного сообщества в контексте города, страны и мира, опираясь на ценности доступности, междисциплинарности и вовлечения каждого в культурное производство.



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