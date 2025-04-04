«Меняй работу»: Точка выпустила ролик о том, какой она бывает

Команда Точки вместе с креативным агентством «Восход» выпустили рекламный ролик, раскрывающий компанию, как привлекательного работодателя. Главный лайн рекламной кампании звучит как «Меняй работу». Для потенциальных сотрудников — это призыв к действию, а для текущих — напоминание о том, что каждый может влиять на процессы внутри компании: как локальные, так и глобальные.

Сюжет ролика строится вокруг импровизированного офисного пространства, наполненного серой обыденностью. В нём одинаково одетые сотрудники выполняют одни и те же действия, они погружены в рабочую рутину, общаются по скриптам, не имеют возможности повлиять на то, что происходит в рабочих процессах — из-за строгой иерархии внутри компании.

«Если работу не изменить — поменяй работу», — призывает закадровый голос. На экране появляются кадры, описывающие работу в Точке: сотрудники свободны от корпоративных рамок, увлечены задачами и могут влиять на процессы.

«Работа в Точке отличается от других компаний и корпораций. Несмотря на быстрый рост, нам удаётся сохранять культуру открытости и равенства между всеми сотрудниками — от стажеров до C-level. Над созданием комфортных условий у нас работают большие команды, которые регулярно измеряют уровень удовлетворенности сотрудников и быстро перестраивают и улучшают процессы, чтобы ребята были замотивированы и довольны.

Через рекламный ролик мы постарались передать наши ценности, которые кроются в возможности влиять на решения любого уровня и предлагать свои», — комментирует директор HR-Бренда в Точке Ксения Суворова.

«Сердце идеи — слоган. С одной стороны, ультимативный в своей прямолинейности и простоте, с другой стороны, более глубокий, чем может показаться на первый взгляд. Наша кампания подсказывает, пожалуй, главное его значение: Точка — редкий пример компании на российском рынке, где любой рядовой сотрудник может влиять на процессы и “менять работу” так, как посчитает нужным. Бренд верит в потенциал каждого сотрудника и даёт возможности себя проявить, что часто невозможно при традиционной иерархической системе управления. Мы, в свою очередь, благодарны бренду за доверие и рады работать со смелыми профессионалами, которые не боятся смелых идей», — говорит креативный директор «Восход» Антон Рожина.

На съёмках рекламного ролика был построен подиум на высоте 2,5 метра, на котором находились сотрудники Точки. Вокруг него с помощью привода вращалась камера, установленная на специально построенной конструкции весом около трёх тонн. Чтобы привести камеру в движение, был изготовлен на заказ и установлен подшипник, использующийся в башенных кранах. За счет этого удалось добиться съёмки платформы по дуге 270 градусов с равномерной скоростью.

Как отмечают в «Восходе», подобные технологии есть только за рубежом — и стоят дорого. Такая конструкция впервые использовалась на рекламных съёмках в России.

На рынке труда Точка занимает лидирующие позиции: компания входит в топ-10 лучших работодателей по версии HH.ru. На данный момент в Точке работает более 4500 сотрудников. Компания работает по холакратии — системе управления, которая предполагает отсутствие начальников, свободу принятия решений и ответственность за результат. Одним из основных приемущества Точки на рынке труда является концепция Work anywhere, которая позволяет работать в компании из любой точки мира — важна вовлеченность каждой команды и людей в ней.