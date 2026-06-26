«Мой Класс» и Точка Банк объявили о партнёрстве для развития образовательного бизнеса

Разработчик CRM-системы для образовательного бизнеса «Мой Класс» и Точка Банк объявили о стратегическом партнёрстве для развития EdTech-сегмента. Вместе они запустили комплексное B2B-решение для предпринимателей в сфере дополнительного образования. Компании объединят экспертизу в автоматизации образовательных процессов и финтех-решениях, чтобы создать прочную основу для развития и масштабирования бизнеса.

Партнёрство поможет школам сократить ручную работу и автоматизировать ежедневные бизнес-задачи. Предприниматели смогут больше фокусироваться на развитии своего проекта. Стороны предложили онлайн- и офлайн-школам решение, в котором всё необходимое для работы образовательного бизнеса собрано в одном месте.

Свыше 10 тысяч отделений и филиалов образовательных центров по всей стране, использующих CRM «Мой Класс», получат доступ к специализированным решениям Точка Банка. В пакет войдут специальные условия по торговому и интернет-эквайрингу (ставка — 1,5%), сопровождение в получении образовательной лицензии, решения для приёма оплаты от клиентов из-за рубежа, рекламные инструменты и три месяца бесплатного обслуживания. Одним из основных направлений партнёрства станет интеграция платёжных решений в контур управления школой.

Лицензирование — основа для развития образовательного бизнеса

Отдельным направлением станет помощь образовательным проектам в получении и переоформлении лицензии. Предприниматели смогут получить поддержку в подготовке необходимых документов и консультации по вопросам лицензирования образовательной деятельности.

Для образовательных проектов, чья деятельность попадает под требования законодательства, наличие лицензии — обязательно условие для развития бизнеса. Она позволяет вести деятельность в правовом поле, повышает доверие учеников и родителей, открывает дополнительные возможности для масштабирования проекта и становится конкурентным преимуществом для школы.

«Предприниматели сегодня работают в непростых условиях: растёт регуляторная и операционная нагрузка, меняются налоговые правила, усложняются требования к ведению бизнеса. Мы видим, что образовательному бизнесу эти изменения чувствительны: школе нужно одновременно развивать продукт, привлекать студентов, управлять командой и сохранять качество обучения. Вместе с этим значительная часть времени уходит на административные задачи, которые отвлекают предпринимателя от главного.

Вместе с “Мой Класс” мы формируем продуктовую синергию, которая помогает снять часть этой нагрузки и дать образовательному бизнесу понятный набор инструментов для работы и масштабирования. Для нас это партнёрство — возможность поддержать предпринимателей в непростое время и помочь школам расти устойчиво, быстрее адаптироваться к изменениям», — прокомментировал лидер развития продуктов для розницы в Точка Банке Евгений Николаев.

«Наша миссия — помогать образовательным проектам масштабироваться, выстраивать устойчивые процессы и находить новые возможности для роста. Сегодня CRM для образовательного центра — это инфраструктура, которая позволяет контролировать ключевые процессы, снижать операционную нагрузку команды и создавать условия для масштабирования проекта без потери качества управления. Партнёрство с Точка Банком усиливает эти возможности: вместе мы сможем предложить рынку более эффективные инструменты и создать дополнительные условия для развития бизнеса в сфере дополнительного образования», — отметил генеральный директор компании «Мой Класс» Максим Черанев.

Чтобы протестировать комплексное решение, пользователям «Мой Класс» нужно оставить заявку на сайте партнёрского проекта. Кроме того, предприниматели смогут задать все волнующие вопросы по образовательному бизнесу экспертам 24/7 — в чате или по телефону.

Справочно

«Мой Класс» — российский разработчик CRM-платформы для школ, студий и образовательных центров, разработанная с учётом специфики частного и дополнительного образования. Система объединяет инструменты управления заявками, расписанием, базой учеников и родителей, абонементами, платежами, коммуникациями и внутренними бизнес-процессами.

Продукт включён в реестр отечественного ПО и рекомендован для использования образовательными и коммерческими организациями в рамках национальной цифровой экосистемы.