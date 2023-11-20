Названы сферы бизнеса, наиболее устойчивые к переменам в России

В свежем исследовании онлайн-журнал для бизнеса «Справочная» от банка Точка проанализировал данные о динамике российского бизнес-рынка с 2021 по 2023 год и определил самые перспективные сферы для открытия нового бизнеса. Направления деятельности сравнили по популярности, стабильности, доходности и долговечности компаний. Для этого проанализировали данные по регистрациям и ликвидациям бизнеса из баз ЕГРЮЛ и ФНС с января 2017 по август 2023 года: за это время бизнес пережил три спокойных года и три – осложнённых пандемией, экономической и политической ситуацией.

Популярность: взлеты и падения рыночных сегментов

В этот блок вошли самые популярные направления у предпринимателей, которые открыли свой бизнес за последние 5,5 лет. Мы проанализировали эти направления, основываясь на количестве зарегистрированных компаний по категориям ОКВЭД в 2023 году.

В топ-3 вошли:

онлайн-торговля товарами для дома и офиса (47.9)

грузоперевозки (49.4)

розничная торговля (47.1)

На четвёртом месте оказалась розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах (47.7), а на пятом — строительство жилых и нежилых зданий (41.2).

Популярность онлайн-торговли товарами для дома и офиса начала расти в 2019 году, а в 2020 вырвалась на первое место и продолжает удерживать лидерство. Во время пандемии COVID-19, когда случился массовый переход на удалёнку, e-com доказал свою устойчивость, а российские маркетплейсы начали стремительно расти.

В период с 2021 по 2023 год, онлайн-торговля товаров для дома и офиса продемонстрировала заметный рост, увеличив количество действующих компаний на 15%. Однако, в сегменте строительства, несмотря на внушительную долю в 3,75%, наблюдается рост случаев банкротств.

Стабильность: какие бизнесы устойчивы к переменам

Несмотря на популярность и заметную долю рынка – 5,74%, сфера грузоперевозок оказалась неустойчивой к кризисам: за 2017 — первое полугодие 2023 года в ней было больше всего ликвидаций компаний на каждые 100 бизнесов. Те, кто не цифровизовал свой бизнес и не смог адаптироваться к новым реалиям, ушли с рынка во время пандемии.

Поисковые запросы показывают, что спрос на грузоперевозки, особенно на офисные, квартирные и дачные переезды, упал в январе — сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году на 16%. Рост показывают только некоторые категории: перевозка семечек (+59%), зерна (+25%) и яблок (19%).

На втором и третьем месте по количеству закрытий торговля косметикой и розница, четвёртое место занимает строительство жилых и нежилых зданий, а пятое — оптовая торговля.

Аренда интеллектуальной собственности выделяется как наиболее устойчивая сфера с минимальным количеством закрытий компаний. Второе и третье место занимают услуги по добыче полезных ископаемых и деятельность холдинговых компаний.

Доходность: сферы с наибольшими финансовыми перспективами

Чтобы найти лидеров, оценили обороты отдельно в микро-, малом и среднем бизнесе. Самую большую выручку по всем сегментам за последние четыре года, включая время пандемии, показала торговля – за исключением торговли автотранспортом. Несмотря на то, что в 2020 году из-за ковида просели даже самые доходные направления торговли, в 2022 году они вновь показали рост.

В малом первое место по обороту занимает оптовая торговля продуктами, а в микросегменте — оптовая торговля специализированная прочая. Последние позиции рейтингов также занимают разные сферы: в малом бизнесе самые низкие обороты в строительстве, а в микросегменте – в аренде и управлении недвижимостью.

Долговечность: какие бизнесы живут дольше всех

Чтобы понять, сколько живут компании в разных сегментах, изучили записи о ликвидациях в ЕГРЮЛ. Опираясь на эти данные, мы выяснили, что вне зависимости от сферы и размера предприятия компании в среднем живут по 7,2 года. Долгожителями среди коммерческих сфер оказались рыболовные и рыбоводческие компании.

Общий рейтинг средней продолжительности жизни компаний, зарегистрированных ЕГРЮЛ с 2002 года, включая те, что были основаны до этого (с 1991 года) и перенесены в реестр позже:

рыболовство и рыбоводство — 17,2 года;

предоставление социальных услуг — 16,9 года;

операции с недвижимостью — 16,9 года;

сбор и утилизация отходов и вторсырья — 16,4 года;

оптовая торговля — 16,3 года.

Данные по бизнесам разного размера отличаются. В микросегменте компании живут чуть больше 6 лет: дольше всего держатся бизнесы сфере производства минеральной продукции и ветеринария. В малом сегменте средний срок жизни составляет около 12 лет, долгожители — разработка компьютерного ПО, производство электрического оборудования и добыча газа. В среднем сегменте средний срок жизни составляет 14 лет, долгожители — перестрахование, ветеринария и трубопроводный транспорт.