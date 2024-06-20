О закрытии Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» и изменении реквизитов банковских счетов

Уважаемые клиенты!

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Генеральная лицензия Банка России от24.11.2014 г. № 2209), (далее — Банк, ПАО Банк «ФК Открытие»), уведомляет вас о закрытии 28.06.2024 г. Филиала Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», зарегистрированного по адресу: 109240, город Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, строение 3 (далее — Филиал). Дальнейшее обслуживание клиентов – физических и юридических лиц будет осуществляться в филиалах (офисах) ПАО Банк «ФК Открытие»*.

Перезаключать договоры не требуется. Все обязательства Банка перед клиентами Филиала сохраняют силу.

07.06.2024 всем клиентам Филиала направлена информация о новых реквизитах банковских счетов с указанием обслуживающего филиала Банка, о подключении банк-клиента, где также доступны новые реквизиты банковских счетов для перечисления денежных средств.

С 17.06.2024 г. изменены наименования обслуживающего филиала Банка и номера банковских счетов.

С 17.06.2024 г. в банк-клиенте доступна информация об офисе обслуживания, в котором вы также можете получить новые реквизиты банковских счетов при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Денежные средства, направленные клиентами Банка по старым платежным реквизитам клиентов Филиала, начиная с 19:00 14.06.2024 г., возвращаются отправителям.

Денежные средства, направленные из иных кредитных организаций по старым платежным реквизитам клиентов Филиала, начиная с 17.06.2024 г. возвращаются отправителям.

Рекомендуем уведомить партнеров об изменении реквизитов банковских счетов для их корректного указания в расчетных документах и иных распоряжениях о перечислении денежных средств.

Корреспондентские счета филиалов, на которые будут перечислены остатки средств со счетов закрываемого Филиала**:

1. Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» БИК: 044525297

Кор/счет: 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО

2. Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» БИК: 042202894

Кор/счет: 30101810245372202894 в Волго-Вятском ГУ ЦБ

3. Филиал Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» БИК: 040813704

Кор/счет: 30101810908130000704 в Отделении Хабаровск

4. Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» БИК: 047162812

Кор/счет: 30101810465777100812 в РКЦ Ханты-Мансийск

5. Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» БИК: 045004867

Кор/счет: 30101810250040000867 в Сибирском ГУ Банка России

6. Филиал Северо-Кавказский ПАО Банк «ФК Открытие» БИК: 048327780

Кор/счет: 30101810083270000780 в Отделении-НБ Кабардино-Балкарской Республики

7. Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» БИК: 044030795

Кор/счет: 30101810540300000795 в Северо-Западном ГУ Банка России

8. Филиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие» БИК: 046015061

Кор/счет: 30101810560150000061 в Отделении Ростов-на-Дону

*Перечень офисов Банка размещен на сайте Банка www.open.ru.

**Реквизиты филиалов Банка размещены на сайте Банка в разделе Реквизиты.