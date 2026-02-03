Официальный комментарий СЕО Точка Банка на объявление “Т-Технологий”

Группа компаний “Т-Технологии” объявила о намерении консолидировать до 100% акций Точка Банка. Решение по этому вопросу может быть принято на собрании акционеров “Т-Технологий” в июне 2026 года. Возможные акционерные изменения никак не отразятся на клиентах Точка Банка. Компания сохраняет операционную независимость и продолжает работать в рамках своей стратегии.

СЕО Точка Банка Андрей Завадских комментирует: «В прошлом году мы уже работали с командой Т-Банка над специальными решениями для клиентов Точка Банка: например, им стали доступны новые кредитные продукты. В работе — ещё ряд проектов на стыке нашей экспертизы и возможностей.

Операционная независимость Точка Банка сохраняется и не является предметом для переговоров. Наша команда строит банк и открытую экосистему, где всё устроено вокруг предпринимателя и его бизнеса. В ней есть место как собственным решениям, так и созданным в коллаборации с другими игроками рынка. Уверены, такие партнёрства приближают нас к цели — помогать расти бизнесу наших клиентов.

За одиннадцать лет Точка Банк заслуженно стал одним из лидеров в банковском В2В-сегменте. Сейчас мы обслуживаем более 800 тысяч предпринимателей, поддерживаем порядка 70 сервисов, а обеспечивает это 6500 наших сотрудников. Мы стали серьёзным и заметным игроком на российском рынке, и как следствие — привлекательным активом для инвестиций. Для нас же партнёрство с Т-Технологиями — это возможность привлечь дополнительные ресурсы, которые позволяют расти активнее и быстрее достигать стратегических целей».