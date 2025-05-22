Официальный комментарий СЕО Точки о сделке между «Т-Технологии» и «Каталитик Пипл»

Группа компаний «Т-Технологии» раскрыли результаты по МСФО за первый квартал 2025 года. Теперь Группе принадлежит 50,01% «Каталитик Пипл». Среди активов «Каталитик Пипл» — 64% АО «Точка». При этом Точка продолжит развиваться как самостоятельный бизнес, а для клиентов банка ничего не изменится.

Изменения в структуре владения не повлияют на обслуживание клиентов. «В Точке не ожидаются структурные изменения. Компания сохраняет операционную независимость и продолжит реализовывать собственную стратегию. Ни один из акционеров Точки по-прежнему не имеет контрольного пакета. С появлением нового инвестора Точка укрепит позиции на банковском рынке.

Стратегическое партнёрство с технологическими лидерами — 1С, VK, “Т-Технологиями” и другими компаниями — позволяют Точке предлагать предпринимателям качественные и востребованные продукты для развития бизнеса», — комментирует СЕО «Точки» Андрей Завадских.