Официальный комментарий Точка Банка: «Санкции Великобритании не повлияют на работу банка и обслуживание клиентов»

В обновлённый санкционный перечень Великобритании вошли 9 российских банков, среди которых – ООО Банк Точка. Ограничения предполагают отключение этих банков от возможности проводить трансакции с британскими банками и операции в GBP. Точка Банк сообщает, что новые санкции не повлияют на работу банка и не коснутся обслуживания клиентов.

Последние годы Точка Банк при работе с ВЭД делает акцент на национальных валютах разных стран. При этом банк не осуществлял операции с контрагентами из Великобритании. Клиенты, ведущие внешнеэкономическую деятельность, как и прежде, смогут проводить расчёты через доступные международные платёжные цепочки или альтернативные способы с соблюдением требований комплаенс банков-участников.

Сервисы Точка Банк продолжат работу в штатном режиме. Клиенты, как и прежде, продолжат пользоваться продуктами и услугами банка без изменений.