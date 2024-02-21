Отзыв лицензии у КИВИ Банка не влияет на работу Точки

Банк для предпринимателей и предприятий Точка продолжает работать как раньше — на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года. Большинство сервисов и продуктов Точки работают в обычном режиме, несмотря на решение Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО) — партнёра Точки.

Отзыв лицензии у КИВИ затронул часть клиентов Точки, которые обслуживались на филиале в Киви — открывали валютные счета, получали овердрафты и проводили моментальные выплаты таксопаркам на карты любых банков. Для них уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД.

По информации АСВ, КИВИ Банк (АО) является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 314 по реестру), поэтому суммы до 1,4 млн рублей (включая начисленные проценты по вкладам) застрахованы. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года.