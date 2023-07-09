Предприниматели смогут найти ответы на бизнес-вопросы в интернет-банке Точки

В интернет-банке Точки появилась возможность найти ответы на вопросы, связанные с ведением бизнеса. Теперь в поисковую строку интернет-банка «вшита» база знаний из онлайн-журнала для бизнеса Предприниматель.ру, Бизнес-энциклопедии и FAQ Точки.

Предприниматели смогут в одном окне найти ответы на важные бизнес-вопросы. Например, как платить налоги, как начать продавать на маркетплейсах, как подключить зарплатный проект — все эти темы собраны сотрудниками Точки на корпоративных информационных ресурсах.

«Весной мы встроили в поисковую строку интернет-банка GhatGPT, который помогает клиентам в решении креативных и аналитических задач. Например, придумать рекламную кампанию или предложить три шага для увеличения выручки бизнеса.

Но в вопросах, связанных непосредственно с функциональностью интернет-банка или тонких вопросах законодательства, например, “как сменить тариф” или “какие налоги платит ИП на ОСНО в 2023 году”, GhatGPT не всегда точен. А вот статьи Справочной или бизнес-энциклопедии провалидированы экспертами и не дадут ошибиться в данных вопросах», — поясняет ML-разработчик в Точке Семён Стихин.

Обновлённый интернет банк с «умной» поисковой строкой работает на собственной лицензии Точки. В начале года ЦБ выдал банку универсальную лицензию на осуществление банковских операций. На собственной лицензии Точка запустила ряд сервисов для бизнеса, в том числе — обновлённую версию интернет-банка.