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20.03.2025

Предприниматели смогут получить индивидуальные консультации для бизнеса от лидеров Точки

Точка запустила индивидуальные консультации с практикующими лидерами и экспертами. Руководители и владельцы бизнеса смогут получить персональные рекомендации от практиков, которые ежедневно развивают продукты, управляют командами и совершенствуют клиентский сервис Точки. 

Каждый из экспертов специализируется в своей сфере, обладает многолетним опытом и помогает находить решения для конкретных бизнес-кейсов. Консультация поможет предпринимателям пересмотреть привычные процессы, выявить и устранить проблемные зоны, а также составить чёткий план для достижения целей. 

Консультация длится 60 минут и проходит в онлайн-формате. Сейчас доступны четыре направления: 

  • HR и управление командой;

  • Продажи;

  • Продукт и стратегия;

  • Опыт клиента.

Ведущие эксперты компании помогут предпринимателям решить разные бизнес-задачи. Они подскажут, как масштабировать бизнес, ускорить развитие продукта, повысить продажи, улучшить клиентский сервис, выстроить самоуправляемую команду, справиться с сопротивлением коллектива или определить стратегический вектор развития. Список направлений будет расширяться.

«Аудитория ценит практикующих экспертов в крупных компаниях, потому что они каждый день сталкиваются с реальными вызовами и находят работающие решения. Бизнесу важны не абстрактные советы, а подходы, которые проверены на практике масштабных проектов. Мы в Точке готовы делиться знаниями и проверенными методиками с единомышленниками, передавая самое ценное — экспертизу своих лучших специалистов», — комментирует лидер команды «Образовательная экспертиза» в Точке Анна Кораблёва. 

Выбрать бизнес-эксперта под свой запрос и оставить заявку на консультацию можно на сайте

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Предприниматели смогут получить индивидуальные консультации для бизнеса от лидеров Точки — Банк Точка