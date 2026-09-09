Предприниматели Точка Банка смогут воспользоваться личным кабинетом водителя для работы с ЭТрН

С 1 сентября 2026 года вступил в силу обязательный переход на электронные перевозочные документы. Точка Банк как оператор ЭДО расширяет возможности Транспортного ЭДО и запускает отдельный личный кабинет для водителей. Теперь перевозчики смогут делегировать водителю подписание электронных транспортных накладных, а водитель – подписывать необходимые документы со смартфона, находясь в рейсе.

Личный кабинет водителя работает отдельно от интернет-банка. Водителю не нужно предоставлять доступ к счёту компании, платежам и другим финансовым данным: в кабинете ему доступны только сведения и действия, которые необходимы для работы с конкретной перевозкой. В кабинете водитель видит титулы Т2 и Т4 транспортной накладной, статусы документов, QR-код для проверки ЭТрН в дороге, а также архив рейсов. Для мобильного подписания документов водитель как физическое лицо использует неквалифицированную электронную подпись.

Новая возможность упрощает один из наиболее сложных сценариев при переходе на коллективный документ ЭТрН с осени 2026 года. Электронная транспортная накладная последовательно заполняется участниками цепочки перевозки: грузоотправитель вносит и подписывает сведения со своей стороны, затем с накладной работает перевозчик, а при доставке – грузополучатель.

«Погрузки и разгрузки часто проходят поздно вечером или даже ночью, когда предприниматель или сотрудник, отвечающий за документы, уже не на рабочем месте или далеко от места перевозки. В это время водитель находится в пути и должен иметь возможность сам подписать всё необходимое. На бумаге документ ехал вместе с грузом и водитель был непосредственным участником этого процесса, с переходом на “цифру” нам было важно сохранить такую же простую логику. Водитель выполняет свою часть работы там, где находится груз, а перевозчику не нужно ночью подключаться к процессу. Мы увидели возможность сделать этот популярный сценарий удобным для всех участников: водителю достаточно зарегистрироваться в отдельном личном кабинете, чтобы перевозчик мог отслеживать движение документов», – комментирует Олеся Балюра, лидер сервиса «Транспортный ЭДО» от Точка Банк.

Подписывать ЭТрН можно со смартфона – ноутбук, флешка с электронной подписью и необходимость возвращаться в офис не нужны.

«Транспортный ЭДО» от Точка Банка предназначен в первую очередь для грузоперевозчиков и отправителей. Сервис помогает создавать, отправлять, получать и подписывать электронные перевозочные документы. Значительную часть данных в накладной система заполняет автоматически, что, по оценке банка, позволяет оформлять документы до двух раз быстрее. Клиентам также доступна круглосуточная поддержка экспертов в логистике, которые помогут с ответами на вопросы по переходу на ЭПД.



