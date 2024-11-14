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14.11.2024

Премия Frank Award признала Точку лучшим интернет-банком для малого бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий Точка занял первое место в номинации «Лучший интернет-банк для малого бизнеса» премии Frank SME Digital Banking Award 2024. Точка побеждает в этой номинации второй раз за всю историю премии: до этого банк одерживал победу в 2022 году. 

Авторы премии присуждают места на основе исследований. В них входят экспертные интервью с командами интернет-банков, глубинные интервью с пользователями, опрос клиентов интернет-банков для бизнеса и UX-тесты с участием действующих предпринимателей.

«Эта награда — результат множества смелых экспериментов нашей команды, а также креативного взгляда на жизнь предпринимателя. Мы сфокусированы на  оптимизации ежедневных задач бизнеса, чтобы предприниматели могли сосредотачиваться на развитии своего дела, а не на рутине. Наша глобальная цель —  сделать так, чтобы работа в интернет-банке приносила клиенту  удовольствие», — комментирует Chief Platform Owner Точки Борис Ведерников. 

Помимо этого, Точка также заняла первое место в новой номинации премии «Высокая лояльность пользователей интернет-банка для малого бизнеса».

Frank RG — это консалтинговая и аналитическая компания, основанная в 2008 году в Москве. Занимается исследованием конкурентной среды на российском рынке финансовых услуг и предоставляет аналитические данные для банков и финансовых организаций.

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Премия Frank Award признала Точку лучшим интернет-банком для малого бизнеса — Банк Точка