Точка презентовала отдельное приложение, которое упрощает взаимодействие компаний с сотрудниками

Банк для предпринимателей Точка на очередном Большом Демо, которое прошло 10 октября, презентовал новые продукты для бизнеса.

«Точка стремится упростить жизнь предпринимателей за счёт более удобного ведения бизнеса, поэтому мы постоянно работаем над новыми продуктами, — комментирует Александра Прыткова, пресс-секретарь банка для предпринимателей Точка. — Сегодня представили сразу несколько важных обновлений — от приложения для наиболее эффективного взаимодействия с сотрудниками и функции смены директора без блокировки счёта до таких специальных вещей, как заправочные карты в интернет-банке для сотрудников-водителей».

Приложение для предпринимателей с сотрудниками

Автоматизация приёма на работу и увольнения. Клиенты Точки могут создать все необходимые для трудоустройства документы заранее из электронной анкеты работника, чтобы никто не тратил на это свой первый рабочий день.

Контроль расходов по бизнес-картам. Чтобы сотрудники могли тратить деньги компании, не создавая компании проблем по бухгалтерии, можно просто выдать им бизнес-карты, заранее настроив по ним лимиты.

Зарплаты в один клик. Даже когда кто-то в штате, а кто-то — ИП, Точка правильно посчитает и поможет заплатить налоги и взносы, а ещё отчитается перед налоговой по реестру застрахованных лиц (СЗВ-М).

Лёгкий старт работы с Точкой

Клиент не заметит, что сменил банк: всё о счёте и тарифе, бизнес-карте и распорядителях, работе с наличными и многом другом теперь доступно на отдельной странице, к которой всегда можно обратиться.

Гибкие настройки сообщений

Клиент сам решает, какие сообщения банка и куда будет получать. Можно задать разные адреса для уведомлений об операциях по счёту и полезных писем из Точки, привязать группы к разным телефонам или отключить ненужную коммуникацию.

Смена директора без блокировки счёта

Чтобы компания продолжала расчёты, мы по данным из налоговой заранее поймём, что в компании меняется директор и вовремя с ним встретимся, чтобы в нужный момент доступ к деньгам гарантированно был.

Тест-помощник для выбора кассы

Тест поможет понять, нужна ли бизнесу онлайн-касса, и, если да, то когда. Точка предлагает клиентам быстрый тест, чтобы не путаться в законах и полезных статьях.

Apple ID для входа в банк

Для всех, кто пользуется iPhone, iPad, ноутбуками и десктопами Mac. Клиент может привязать Apple ID к Точке и безопасно авторизоваться в веб-версии банка, не дожидаясь смс-кода — по отпечатку пальца, Face ID или паролю устройства.

Заправочные карты в интернет-банке

Это партнёрский проект Точки и Газпромнефть, чтобы сотрудники-водители могли платить за топливо, а владелец бизнеса — легко отслеживать их траты и управлять расходами на заправку.

Облачная электронная подпись для тендеров

Облачная подпись подойдёт для работы с главными электронными площадками России. Ещё с ней можно сдавать отчётность в госорганы, подписывать документы в ЭДО и даже работать с Госуслугами.

Моментальные кредиты для участия в тендерах

Клиенты Точки могут рассчитывать на сумму до 100 000 рублей на обеспечение заявки на участие в торгах. Это позволит остаться в игре, когда электронная площадка потребует у Точки нужную сумму.

Автоматический разбор документов и удобное хранилище

Клиент сможет структурировать акты, накладные, счета, договоры и любые другие документы: