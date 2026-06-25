«Решения под напряжением»: Точка Банк объявил тему и дату пятой конференции ТОК

27 августа Точка Банк проведёт пятую ежегодную конференцию ТОК для предпринимателей. Юбилейное событие пройдёт в пространстве стратегического партнёра конференции — Доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве.

В 2025 году ТОК стал первым бизнес-событием в рамках инициативы «ГЭС-2: B2B» — этот проект призван создать условия для обмена опытом и диалога между представителями разных индустрий. В этом году бывшая электростанция снова станет источником энергии — теперь для идей, решений и роста. Конференция соберет тех, кто развивает малый и средний бизнес прямо сейчас. Тема этого года звучит как «Решения под напряжением».

Сегодня рост стал главным условием, чтобы просто сохранить бизнес: растут расходы, меняется поведение клиентов, привычные инструменты работают хуже, а цена ошибки становится все выше. На ТОКе ведущие российские предприниматели поделятся, как принимать решения в условиях неопределенности, где искать клиентов и как превратить внешний стресс в новые точки роста.

В фокусе конференции — антикризисный менеджмент, перестройка логистических цепочек, удержание маржинальности и сохранение ресурса лидера и команды, а основными тематическими блоками будут «Продажи», «Прибыль», «Управление» и «Партнерства». Всего на мероприятии выступят свыше 25 предпринимателей и экспертов из ретейла, IT, производства и услуг.

Среди объявленных спикеров конференции:

Даниил Молоков — сооснователь семи ресторанов и бренда Simpule;

Лиза Чайка — сооснователь бренда Chaika, консультант для брендов;

Иван Шкиря — основатель брендов Callibri, Haunds, «Слеза», «Соль» и не только;

Анастасия Анциферова — основатель и управляющий владелец компании «Это по любви групп»;

Дарья Молокова — основатель Simpule, бренда дизайнерских товаров для дома;

Николай Попович — лидер совета управляющих «ВкусВилл», сооснователь Beyond Taylor;

Карина Михель — соосновательница и генеральный директор Baze Professional;

Конференцию можно будет посетить очно или онлайн. В 2026 году ТОК станет масштабнее: организаторы ожидают, что событие объединит более 6000 участников, включая онлайн-зрителей.

«В этом году и конкретным предпринимателям, и рынку в целом — тяжело. Растить бизнес приходится уже не ради амбиций, а для сохранения позиций. Поэтому мы решили собрать на ТОКе предпринимателей, которые прошли через разные кризисы или исторически живут в них, развивая дело в непростых нишах. Им точно есть, чем поделиться, — говорит Софья Масленникова, директор по маркетингу Точка Банка, сооснователь конференции ТОК, — Традиционно наша конференция дает гостям возможность свободно общаться со спикерами. Помимо выступлений со сцены, будет и нетворк без продаж, и новые форматы практикумов — мы специально оставили в программе только то, что реально помогает бизнесу. На юбилейном ТОКе мы собрали сильный опыт рынка, чтобы помочь предпринимателям выдержать кризис прямо сейчас. И в будущем будем проводить конференцию дальше — чтобы бизнесу всегда было на кого опереться».

Традиционно на площадке будут оборудованы специальные зоны для тихого и активного нетворкинга, где предприниматели смогут найти партнеров, инвесторов и менторов.

«Мы рады, что партнерство с Точка Банком продолжается уже второй год, — говорит Екатерина Ермоленко, директор по международным связям и спонсорским проектам Дома культуры «ГЭС-2», — нас объединяют общие ценности непрерывного развития и открытого диалога между разными индустриями. В этом году Дом культуры «ГЭС-2» выступил стратегическим партнером конференции «ТОК 2026». Это стало важной частью нашего сотрудничества в рамках инициативы «ГЭС-2»: B2B», направленной на всестороннее взаимодействие культурной институции с другими профессиональными сообществами».