С Днём предпринимателя! Как Точка Банк поддержал российский бизнес

26 мая в России традиционно отмечают День предпринимателя — праздник неравнодушных, сильных и смелых. В этом году банк запустил масштабную кампанию — напоминание о том, как важно выбирать и поддерживать любимые локальные бизнесы: кафе, магазины и сервисы.

«Последние годы научили бизнес гибкости при росте цен, налоговой нагрузке и бесконечной смене правил. Но настоящая проблема случается тогда, когда клиенты перестают приходить, ведь бизнес жив, пока его любят и выбирают. По сути, почти всё вокруг нас создано предпринимателями. Вокруг этого инсайта мы построили кампанию ко Дню предпринимателя. Нам было важно напомнить: от ежедневного выбора каждого зависит, останутся ли завтра те самые ребята, что варят самый вкусный кофе на районе или собирают красивые букеты. Поэтому мы и позвали людей делиться своими любимыми местами — ведь пока мы рассказываем о них друг другу и продолжаем туда ходить, у бизнеса впереди будет ещё много Дней предпринимателя», — отметила лидер Имиджевого продвижения в Точка Банке Евгения Синицына.

Первая часть инициативы — серия билбордов в крупных городах. Сотрудники банка поделились историями о своих любимых локальных заведениях: кафе, салоны красоты, цветочные лавки и другие места, которые делают город особенным. Эти истории — живые, без прикрас — превратились в наружную рекламу, а предприниматели получили бесплатное размещение в центре Москвы, Санкт‑Петербурга, Краснодара, Ростова‑на‑Дону, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казани. И тем самым привлекли новую аудиторию: гостей и жителей городов.

Вторая часть кампании — экскурсия по московским бизнесам. Ведущим стал Сергей Мезенцев, который известен своей искренней любовью к локальным проектам и умением просто рассказывать о сложных вещах. Он лично показал блогерам — участникам экскурсии свои любимые компании столицы. За один день они посетили пять точек, познакомились с предпринимателями, узнали их истории и выпустили обзоры.

Бизнесу быть!