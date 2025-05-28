Предприниматели рассказали о своих бизнесах на главных медиафасадах страны

В День предпринимателя банк Точка запустил новую кампанию «Бизнесу быть!» — и вместо того, чтобы говорить от лица бизнеса, дал слово тем, кто его делает. Сотни фраз, которые видны с улиц, экранов и фасадов, — это признания и манифесты самих предпринимателей, которые появились одновременно на главных медиаэкранах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. За креатив и реализацию отвечала команда РА «Восход».

Главная идея кампании — вселить в предпринимателей оптимизм, напомнить им о значимости их пути и показать: российский бизнес сильнее обстоятельств благодаря людям, которые его делают. Каждая фраза, размещённая на улицах, — момент силы, в котором предприниматель понял, что бизнесу быть.

Кампания состоит из двух смысловых флайтов. Первый — фразы, которые отражают опыт малого бизнеса, где каждое утверждение подкреплено статистикой. Они размещены в аэропортах, на билбордах, сити-форматах, оформленных в фирменный фиолетовый цвет Точки.

«Когда чувствуешь “Пора!” — бизнесу быть! Каждый день в России открывается 500 новых компаний».

«Когда решаешь делать по-своему — бизнесу быть! 75% предпринимателей ведут бизнес в одиночку».

Во втором флайте задействованы медиафасады в центре Москвы и Екатеринбурга, на которых транслируются живые цитаты предпринимателей. С утра — вдохновляющие фразы основателей популярных бизнесов, среди которых Beat Film Festival, Twinby, KOVRUA, Авиасейлс для бизнеса и Сила ветра. В течение дня на медиаэкраны выводятся истории, которые предприниматели всей страны писали в соцсетях банка. Макеты обновляются в прямом эфире, где наружная реклама превращается в диалог между бизнесами.

«Когда клиент вернулся второй раз — бизнесу быть!».

«Когда нашёл бизнес-партнёра — бизнесу быть!».

«Когда после ковида первые самолёты полетели в Сочи и зарубеж — бизнесу быть!».

«Этот проект мы запустили, чтобы показать настоящую суть предпринимательства. Мы собрали те самые моменты — внутренний «щёлк», когда предприниматель вдруг понимает: это работает, это — по-настоящему, это — моё.

День предпринимателя — не просто дата в календаре. Это повод остановиться и вспомнить момент, когда ты впервые сказал себе: «Моему бизнесу — быть!»

Для одних — первый платёж от незнакомого клиента, а не от друзей и родных. Для других — преодолённый кассовый разрыв, когда на счету почти ничего, а ты находишь выход. Для кого-то — первый миллион и стремительный рост команды. А для кого-то — закрытие одной идеи и смелость начать заново с другой.

Мы хотели дать голос этим историям. За каждой — человек, который однажды сказал себе: «Бизнесу быть». И продолжает говорить это каждый день. Иногда — чтобы отпраздновать. Иногда — чтобы собраться и идти вперёд, несмотря ни на что.

С Днём предпринимателя! Это ваш день — и Точка гордится быть рядом», — комментирует директор по маркетингу в Точке Софья Масленникова.

«День предпринимателя — праздник, который обычно проходит тихо. Мы решили: пусть улицы заговорят голосами тех, кто делает бизнес. Это не просто наружка — это публичное признание в силе, в упрямстве, в вере “несмотря ни на что”. И это, наверное, лучший способ поздравить с Днем предпринимателя», — дополняет Антон Рожин, креативный директор агентства «Восход».

Кампанию дополняют digital-баннеры в отраслевых медиа и рассылках, чтобы охватить тех, кто не столкнулся с кампанией в городе, но разделяет её смысл.