Сервис для селлеров «Точка Маркетплейсы» автоматически создаст продающее изображение товара

Сервис «Точка Маркетплейсы», который помогает управлять сразу несколькими онлайн-площадками из единого окна, добавил новый инструмент, увеличивающий продажи. Теперь селлеры смогут заказать в сервисе изображение товара, которое привлечёт внимание потенциальных покупателей.

Саму карточку генерирует искусственный интеллект, но профессиональный дизайнер проверяет получившееся изображение на соответствие ТЗ, которое составил сам селлер. На один товар сервис создаёт три изображения, из которых продавец сможет выбрать наиболее подходящее.

«Хорошая картинка увеличивает переходы в карточку товара в среднем на 50%. Такая инфографика помогает покупателю понять, насколько ему подходит товар и показать все его преимущества. Например, покупатель ищет на маркетплейсе сумку. Хорошая инфографика начнёт работать уже из каталога поисковой выдачи: покупатель увидит красиво оформленную карточку, которая выделяется на фоне конкурентов. Уже из каталога он сможет прочитать уникальные преимущества товара, что несомненно повысит конверсию перехода в карточку», — поясняет СЕО «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

Готовые слайды для товара селлер сможет получить в течение двух дней. Стоимость за три карточки — 600 рублей.

Сервис «Точка Маркетплейсы» вышел на рынок в конце 2022 года. Начинающим селлерам он помогает выйти на маркетплейсы и получить первые заказы. Для более опытных продавцов сервис предлагает инструменты, помогающие анализировать конкурентов, остатки товара на складе, а также отследить динамику популярности разных категорий товаров.