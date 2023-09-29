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29.09.2023

Сервис «Точка Маркетплейсы» поможет селлерам продавать свои товары ВКонтакте

Сервис для селлеров «Точка Маркетплейсы» расширяет возможности для бизнеса. Теперь пользователи сервиса смогут автоматически загружать свои товары из интернет-магазинов в бизнес-сообщества соцсети. Таким образом, предприниматели получают доступ к аудитории соцсети — 84 миллионам пользователей в России в месяц, тратят меньше времени на рутину и уделяют больше внимания росту продаж.  

Загрузить товар можно в бизнес-сообщество ВКонтакте, администратором которого является сам селлер. Для этого пользователю нужно подключить интеграцию с ВКонтакте в личном кабинете сервиса «Точка Маркетплейсы» и выбрать изделия, которые автоматически загрузятся в раздел «Товары» выбранного сообщества — не более 15 тысяч. Сервис подстраивает описание под требования площадки и позволяет массово редактировать товары — можно в несколько кликов снизить цену для десятков позиций или убрать их с витрины.

«Партнерство с компанией VK и интеграция с крупнейшей социальной сетью России — это ещё одна возможность для селлера расширить территорию присутствия. Чем больше площадок, на которых селлер может продавать свой товар, тем выше его выручка и охват аудитории покупателей. “Точка Маркетплейсы” поможет автоматизировать загрузку товаров в сообщества ВКонтакте и сэкономить время селлера для других важных дел», — рассказывает СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец. 

«Точка Маркетплейсы» помогает селлерам выйти на онлайн-площадки для торговли, анализировать качество карточек товара, оценивать доходы и расходы, создавать и переносить карточки с товарами, генерировать описания товаров и ответы на отзывы с помощью AI, а также управлять заказами и синхронизировать остатки со всех маркетплейсов в одном интерфейсе. Сервис доступен без открытия расчетного счёта в Точке.

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Сервис «Точка Маркетплейсы» поможет селлерам продавать свои товары ВКонтакте — Банк Точка