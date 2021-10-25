Школьники Екатеринбурга смогут пройти стажировку в Точке

Впервые на Урале с 1 по 7 ноября 2021 года пройдёт Всероссийский хакатон «Хочу в IT» среди всех СУНЦев России. Его организует СУНЦ УрФУ (г. Екатеринбург) и Детский IT-лагерь INNOCAMP (г. Иннополис).

В хакатоне примут участие около сотни лицеистов, которые представляют СУНЦы российских городов. Они пройдут обучение по IT-дисциплинам: программирование на C# или Python, дизайн и проектирование интерфейсов, интернет-маркетинг и управление IT-разработкой.

Лицеисты создадут свои проекты под руководством менторов из IT-компаний. По итогам хакатона выберут две команды с лучшими результатами. Их участники получат бесплатную стажировку в «Контуре» и Точке.

Хакатон пройдёт в детском лагере «Исетские зори», который находится в 30 километрах от города Каменск-Уральский.

«Благодаря нашему партнёру, Детскому IT-лагерю INNOCAMP, учащиеся СУНЦ могут взаимодействовать с IT-бизнесом и найти ответы на важные для себя вопросы: к чему я готовлюсь, что будет дальше, какую траекторию развития выбрать? Я надеюсь, что эта неделя образовательно-проектной деятельности поможет им определиться, для чего и чему нужно учиться в дальнейшем», — прокомментировала Лариса Рожкова, организатор Всероссийского хакатона и директор СУНЦ УрФУ.