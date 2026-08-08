Спикер Точка Банка рассказал о новых сценариях работы с ЭПД на отраслевой конференции ФНС России

Точка Банк принял участие в практической конференции «Внедряем ЭДО. Нижний Новгород» – одной из главных отраслевых площадок по электронному документообороту в России. В центре обсуждения были переход на обязательные электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года и дальнейшее развитие Транспортного ЭДО.

Лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» и «ЭДО» от Точка Банк Даниил Смирнов стал участником панельной дискуссии «Делаем ЭДО лучше», посвящённой новым технологиям роуминга, мобильному подписанию документов и новым решениям операторов ЭДО.

Даниил рассказал о новой технологии в сервисе «Транспортный ЭДО» – личный кабинет водителя. Благодаря ней, водитель может самостоятельно работать с документами на погрузке и разгрузке, в том числе когда сотрудники компании недоступны, например, ночью. Водитель получает доступ только к необходимым ему титулами Т2 и Т4 электронной транспортной накладной, а чувствительные данные компании остаются скрытыми.

Для водителей-физлиц в сервисе доступно подписание документов неквалифицированной электронной подписью. Проверить документ можно по QR-коду. Транспортный ЭДО также автоматически заполняет до 80% полей документа и сохраняет документы и историю рейсов в электронном архиве.

«После перехода на обязательный ЭПД вопрос уже не только в том, как перевести документ из бумаги в “цифру”. Следующий шаг – сделать так, чтобы электронный документооборот не добавлял участникам перевозки новых действий и помогал адаптироваться к новым сценариям, которые происходят в “рейсе” впервые. Мы убираем лишние шаги там, где это возможно: не требуем заранее настраивать связь с каждым новым контрагентом, даём водителю возможность самостоятельно подписать нужный титул и помогаем заполнять документы автоматически. Мы идём к тому, чтобы бизнесу было проще и удобнее работать с ЭПД каждый день, а поддержка экспертов 24/7 поможет сориентировать в любом непростом вопросе», – отметил Даниил Смирнов.

Точка Банк – участник официальных мероприятий ФНС России и Минтранса. Практическая конференция «Внедряем ЭДО. Нижний Новгород» прошла 5-6 августа. Она объединила представителей ФНС России, Минтранса, операторов ЭДО, грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей и других участников транспортно-логистического рынка. Одной из главных тем стала практика применения электронных перевозочных документов и развитие логистического ЭДО после перехода на обязательный цифровой формат.