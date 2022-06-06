Справочная и контент-агентство «Сделаем» научат предпринимателей продвигать свой бренд на Дзене

Слушатели узнают о тонкостях запуска рекламы на площадке Дзена. Спикером курса стал руководитель агентства «Сделаем» Павел Молянов — сертифицированный эксперт Яндекса по обучению работе с Дзеном.

На курсах предприниматели узнают, как бренду создавать востребованный контент для Дзена, каким образом можно запускать рекламу с наименьшими затратами, а также как грамотно сравнивать аналитику Дзена с показателями на вашем сайте.

Курс состоит из шести писем-уроков с видео, статьями, чек-листами и инструкциями. По прохождении курса слушателям предстоит пройти проверочный тест, который поможет полностью усвоить материал.

Яна Истомина, главный редактор Справочной:

«Последние месяцы в мире очень нестабильная обстановка, которая в первую очередь отражается на бизнесе. Теперь многие привычные способы продвижения бренда перестали работать, появилась необходимость искать новые инструменты. Так как миссия „Справочной“ — быть полезной для бизнеса, мы решили собрать бесплатный курс, в котором предприниматели смогут узнать всё о потенциальной площадке для развития. Важно, что у слушателей навсегда сохранится доступ к лекциям, поэтому они в любое время смогут освежить свои знания про Дзен».