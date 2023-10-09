«Справочная» Точки и контент-агентство «Сделаем» разобрались в продвижении через Телеграм

Онлайн-журнал для бизнеса «Справочная» (бренд-медиа банка Точка) и контент-агентство «Сделаем» запустили бесплатный курс «Как купить рекламу в Телеграме». Эксперт курса — основатель агентства Павел Молянов, — раскроет все тонкости продвижения в популярном мессенджере и разберёт, как маркировать рекламу, чтобы не попасть на штраф.

С 1 сентября 2022 года в России начал действовать закон о системе учёта рекламы в интернете. А с 1 сентября текущего года за немаркированную рекламу начали штрафовать: на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Курс представляет собой 35 коротких уроков в текстовом формате. Среднее время на его прохождение — три дня. Среди тем, которые эксперт разберёт на курсе: какому бизнесу будет выгодна реклама в Телеграме, как спрогнозировать результаты рекламы, как писать рекламные посты, а также — как промаркировать рекламу в Телеграм-канале.

Курс будет полезен для предпринимателей, которые планируют рекламировать свои продукты в Телеграме, маркетологам, которые хотят освоить новую площадку, а также блогерам, которым важно наращивать базу подписчиков.

«Телеграм — одна из немногих площадок, где сейчас можно законно купить рекламу у блогеров. Но для новичков на площадке (да и не только для них) покупка рекламы в Телеграме — рулетка: сложно сходу разобраться, какие каналы будут эффективны, а какие только сольют деньги.

В нашем новом курсе мы даём инсайдерские советы как прорекламироваться бесплатно или в складчину с другими брендами, как легально подсмотреть рекламные показатели конкурентов и как не стать жертвой мошенников. Объясняем всё на примерах и антипримерах, дарим удобную таблицу для прогнозов эффективности. Важный блок посвящен теме законного размещения рекламы: документам, платежам, маркировке.

Отдельный плюс курса — его автор. Паша Молянов сам ведёт канал в Телеграме и постоянно закупает рекламу. Своими наблюдениями и советами он поделился в курсе», — рассказала лидер направления спецпроектов в «Справочной» Анна Ельчанинова.

«Недавно из-за непромаркированной рекламы владельца Телеграм-канала оштрафовали на 1,5 млн рублей. Дальше таких прецедентов будет ещё больше. В курсе мы вместе с экспертами банка Точка разобрали, как правильно маркировать рекламные посты, чтобы не было нарушений, и посоветовали достоверные источники, чтобы погрузиться в тему подробнее», — добавил автор курса Павел Молянов.