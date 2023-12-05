«Справочная» Точки поможет предпринимателям выбрать подходящий режим налогообложения

Команда «Справочной» (медиа о бизнесе банка Точка) запустила онлайн-калькулятор для расчёта налогов ИП на АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) и УСН (упрощенная система налогообложения).

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УСН могут применять ИП и ООО, у которых работает не больше 130 сотрудников, а доход бизнеса в 2023 году должен быть до 251,4 миллионов рублей.

АУСН могут применять предприниматели, зарегистрированные в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане, так как это экспериментальный режим, и тестируют его только в этих регионах. При этом режиме численность работников не должна превышать пяти человек, а доходы бизнеса до 60 млн в год.

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«С 2022 году в России появился новый режим налогообложения — АУСН, при котором налоговые ставки выше, чем при обычной упрощёнке, но меньше отчётности и нет взносов на обязательное страхование. При определенных параметрах бизнеса этот режим позволяет сэкономить на налогах, поэтому многие предприниматели перешли на АУСН. Однако после смены режима часть предпринимателей стали платить больше налогов, потому что АУСН им не подходит.

Мы не хотим, чтобы предприниматели переплачивали налоги, поэтому сделали калькулятор, который покажет, стоит ли переходить с УСН на АУСН в 2024 году», — объясняет шеф-редактор «Справочной» Татьяна Суворкова.

Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, предпринимателю нужно ввести в специальную графу данные о своём бизнесе. Так, потребуется указать годовую выручку компании, количество сотрудников и их годовую зарплату. В результате калькулятор подскажет, какую сумму налогов предприниматель заплатит на каждом из режимов и объяснит, почему тот или иной формат работы с налогами для него наиболее выгодный.



