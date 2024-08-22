Средства, которые Точка выплатила клиентам, пострадавшим из-за ситуации с Киви, возвращены на баланс компании

АО Точка вернуло себе средства, которые выплатила клиентам, работавшим на базе банковской лицензии Киви Банка. Решение о полном возмещении средств компании было принято Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

21 февраля Банк России сообщил об отзыве лицензии у Киви Банк (АО). На этой лицензии клиенты Точки проводили экспортно-импортные расчёты, пользовались овердрафтами и проводили моментальные выплаты таксопаркам на карты любых банков. 27 февраля Точка объявила о своём решении выплатить пострадавшим клиентам суммы, замороженные на счетах Киви, из собственных средств. 5 марта компания начала выплаты, а уже 13 мая завершила.

Речь идёт о сумме более 9 млрд рублей, из которых 8 млрд — это средства клиентов на счетах Киви, которые не покрывались выплатами от АСВ (или покрывались частично) и были выплачены Точкой сразу после отзыва лицензии. И ещё более миллиарда рублей трансграничных платежей клиентов, которые «зависли» в зарубежных банках-корреспондентах — эти средства были выплачены позднее, так как банкам потребовалось время, чтобы разобраться.

«Для нас главная ценность — это наши клиенты, поэтому когда часть из них затронула ситуация с отзывом лицензии у Киви, мы не могли оставаться в стороне. Мы приняли беспрецедентное для рынка решение и выплатили пострадавшим клиентам деньги, которые они могли потерять навсегда. При этом сами приняли все риски невозврата средств обратно» — комментирует СЕО Точки Андрей Завадских.

Всего выплаты от Точки получили порядка 3,5 тыс клиентов.

Справочно:

С 2017 года Точка работает по мультибанковской модели: клиенты могли на базе Точки осуществлять операции через Киви Банк и Банк «Открытие». В начале 2023 года банк Точка получил собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в Киви.