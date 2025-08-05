Стор от Точка Банк встроил агрегатор служб доставки в конструктор интернет-магазина

Сервис для создания интернет-магазинов Стор от Точка Банка представил новую функцию – встроенный агрегатор служб доставки. Предприниматель сможет самостоятельно управлять стоимостью доставки и выбирать удобные условия для её оплаты.

Доставка работает «из коробки», предпринимателю не нужно заключать отдельные договоры с логистическими компаниями. Сразу после регистрации продавец может принимать заказы и отправлять их по всей России.

Стор предлагает гибкие сценарии оплаты: продавец выбирает ПВЗ и на каких условиях будет производиться оплата доставки – за счёт покупателя, продавца или по модели 50/50. Такое решение снимает главный барьер – непредсказуемые расходы на логистику. Когда доставка оплачивается продавцом, он заранее не знает, сколько она будет стоить: например, доставка в Москве может стоить 150 рублей, а во Владивосток – уже тысячу. С новым агрегатором предприниматель избавлен от этих рисков: если платит покупатель, сумма рассчитывается автоматически при оформлении заказа.

Стор позволяет тестировать разные гипотезы: условно, бесплатная доставка (оплаченная продавцом) может влиять на спрос, а доставка за счёт покупателя может сделать цену на товар более конкурентной.

Функция доставки настраивается продавцом в витрине:

Если оплачивает продавец, то покупатель видит сроки и адреса ближайших ПВЗ.

Если платит покупатель – добавляется стоимость доставки в выбранный пункт без наценок.

«Мы встроили логистику прямо в витрину, потому что видим: доставка – один из самых частых запросов от предпринимателей. Чтобы упростить этот процесс и сделать покупку комфортной для клиента, мы добавили больше гибкости в настройке оплаты и условий доставки. Уже сейчас для получения заказов доступны более 17 000 партнёрских ПВЗ», – говорит лидер сервиса Стор от Точка Банк Николай Нафтулин.

Стор продолжает развиваться как гибкая альтернатива привычным каналам продаж. В ближайшее время сервис расширит пул логистических партнёров и предложит встроенные фулфилмент-решения.