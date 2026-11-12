Точка Банк добавил отчётность по выплатам на АУСН в зарплатный проект

Точка Банк добавил в Зарплатный проект формирование отчётов по выплатам на АУСН. Бухгалтеры компаний и ИП на автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) могут подготовить сведения о выплатах сотрудникам одновременно с созданием зарплатной ведомости. Часть полей заполняется автоматически — из данных, которые пользователь внёс ранее.

На АУСН работодатели не сдают стандартную отчётность по НДФЛ и страховым взносам, но при каждой выплате зарплаты передают данные о доходах сотрудников в уполномоченный банк, а тот в свою очередь передает данные в ФНС России.

Бухгалтеру приходится выполнять две отдельные задачи: оформлять выплату сотрудникам по зарплатному реестру в интернет-банке, а в сервисе АУСН отдельно заполнять данные по каждому сотруднику. Именно необходимость переключаться между интерфейсами, согласно исследованию Точка Банка, бухгалтеры назвали одним из главных неудобств в своей работе. Банк учёл обратную связь и добавил подготовку отчётности в зарплатный проект.

Теперь специалисту не нужно открывать отдельную вкладку и повторно вводить часть данных: они заполняются автоматически сразу при работе с ведомостью.

«Когда мы работали над этим инструментом, нам хотелось решить вполне конкретную проблему — избавить бухгалтеров от лишней рутины, чтобы им не приходилось постоянно переключаться между разными интерфейсами и по несколько раз вводить одни и те же данные. Мы продумали процесс так, чтобы всё необходимое для оформления зарплатной отчётности было под рукой, а бухгалтер мог пройти его без лишних шагов.

В итоге на каждую выплату зарплаты уходит меньше времени и сил. А освободившееся время можно потратить на задачи, где без опыта и внимания самого специалиста не обойтись. В этом, на мой взгляд, и заключается смысл хорошей автоматизации», — прокомментировал Ярослав Козлов, QA-лидер Зарплатного проекта в Точка Банке.

Функция доступна в интернет-банке и сервисе «Финлид».







