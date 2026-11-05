Точка Банк добавил подписание зарплатных ведомостей в 1С

Точка Банк продолжает развивать возможности зарплатного проекта и интеграцию с 1С. Теперь зарплатную ведомость можно бесплатно сформировать, подписать с помощью SMS-кода и отправить в банк, не выходя из 1С и не используя УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).

Ранее процесс выглядел так: бухгалтер формирует зарплатную ведомость в 1С и отправляет её в интернет-банк, затем переходит в банковский интерфейс и там подписывает ведомость. Без интеграции с 1С процесс усложнялся – нужно было сначала выгрузить ведомость из 1С, а затем вручную загрузить ее в интернет-банк и подписать.

Интеграция с 1С помогает убрать промежуточную работу с файлами и лишние действия, а вместе с ними – снизить вероятность ошибки. В течение рабочего дня таких файлов может быть много – помимо зарплатных ведомостей, бухгалтер работает с платёжными поручениями, выписками и другими документами. При ручной загрузке легко выбрать не тот документ или запутаться в версиях.

«Работа с зарплатными ведомостями – одна из регулярных и ответственных задач бухгалтерии, где любая неточность в документе может привести к задержке или некорректному перечислению денег. В условиях постоянной, растущей нагрузки на бухгалтеров частые переключения между сервисами рассеивают внимание и увеличивают риск ошибок.

Наши исследования показывают, что бухгалтерам удобнее работать в одном интерфейсе и подтверждать документы по SMS вместо электронной подписи. Поэтому мы последовательно переносим в 1С банковские операции, которые можно выполнить там же, где бухгалтер уже работает с документами. Наша задача – сделать так, чтобы ради типовых банковских операций бухгалтеру как можно реже приходилось покидать систему, в которой он работает большую часть дня. Особенно сейчас, когда время специалиста все больше требуется для задач, где действительно нужна его вдумчивая экспертиза», – комментирует Олег Гальцов, технический лидер Зарплатного проекта в Точка Банке.

Функционал подходит для бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний, которые ведут выплаты зарплаты сами.

Он доступен через ДиректБанк, в том числе пользователям сервиса «Финлид».

Ранее Точка Банк реализовал в 1С подписание платёжных поручений по SMS, новый сценарий в зарплатном проекте – логичное продолжение работы над улучшением пользовательского пути.















