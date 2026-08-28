Точка Банк добавил в ЭДО сметы и акты КС-2 для строительных компаний

Раньше строительным компаниям в сервисе приходилось готовить сметы отдельно — например, вручную в Excel или в сторонних сервисах, а версии согласовывать по почте и в мессенджерах. По данным опросов Точка Банка, из-за такого процесса согласование документов затягивается, а сами они требуют постоянных доработок. Теперь форму КС-2 (акт о приёмке выполненных строительно-монтажных работ, где фиксируются объём и стоимость) и сметы можно подготовить, отредактировать и подписать в ЭДО, не перенося данные между разными сервисами.

Документы в ЭДО от Точка Банк можно подписывать с помощью машиночитаемой доверенности (МЧД). С её помощью можно передать право подписи отдельным сотрудникам без предоставления доступа к расчётному счету компании.

«Август — разгар строительного сезона: работы на объектах идут в полную силу, а вместе с ними растёт поток первичной документации — смет, актов и справок. Мы хотим, что эта часть работы занимала как можно меньше времени и не заставляла компании разбираться в лишних процессах, всё было упрощено и проходило максимально бесшовно. Вместо согласования нескольких версий документов в почте и мессенджерах сейчас их можно оформить, скорректировать и подписать в одном месте. Это помогает избежать излишнего административного контроля, снизить риски ошибок и сделать работу с документами удобной и незаметной частью основного процесса», — комментирует продакт-менеджер сегмента «Строительный бизнес» от Точка Банк Дмитрий Бурсалиди.

В ближайших планах Точка Банка — добавить в сервис справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 для того, чтобы расширить набор профильных документов, с которыми строительные компании могут работать непосредственно в ЭДО.