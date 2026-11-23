Бухгалтер каждый день заботится о финансовом здоровье бизнеса: следит за правильностью расчётов, помогает избежать ошибок и штрафов. За этой работой стоят высокая ответственность, постоянные дедлайны и стресс. В таком ритме собственные потребности часто отходят на второй план, а отдых откладывается «до конца квартала» или «после отчётности».

Ко Дню бухгалтера Точка Банк и Финлид решили отойти от традиционных поздравлений и напомнить специалистам, что собственное здоровье, отдых и маленькие радости заслуживают не меньшего внимания, чем рабочие задачи.

С 20 по 30 ноября бухгалтеры смогут разгадать праздничный онлайн-кроссворд на профессиональные темы. Организаторы подготовили подарочные сертификаты для первых 500 победителей — на уход за собой, занятия спортом и процедуры, витамины или обучение. Кроме того, среди участников в Telegram-канале Финлида разыграют подарочные боксы для заботы о себе и расширенное обследование здоровья.

«Бухгалтеры любят точность и привыкли, что всё должно сходиться, поэтому кроссворд показался нам идеальным форматом. Мы добавили в него знакомые профессиональные термины и несложные загадки, чтобы каждый мог отвлечься от работы, позвать коллегу, заварить чай и разгадать его вместе — и заодно немного переключиться. Вместо ожидаемых подарков выбрали то, что поможет отдохнуть и восстановить силы – напоминание о том, как важно не забывать о себе. Ведь те, кто каждый день заботится о бизнесе, тоже нуждаются в отдыхе и внимании. И для этого совсем необязательно ждать окончания отчётного периода» — отмечает лидер направления сервисов для бухгалтеров в Точка Банке Антон Сизов.

Разгадать кроссворд и узнать больше о проекте можно на сайте. А чтобы присоединиться к розыгрышу, достаточно подписаться на аккаунт Финлида и нажать кнопку «Участвую».