Точка Банк и Lender Invest запускают совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса

Точка Банк и Lender Invest подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Цель сотрудничества — расширение доступа предпринимателей к альтернативным финансовым инструментам. В рамках соглашения стороны объединяют усилия, чтобы предоставить клиентам «Точки» возможность привлечения финансирования за счёт частных инвесторов через платформенные решения Lender Invest. Отдельное направление сотрудничества — подключение Lender Invest к финансированию проектов в сфере строительства по заявкам, поступающим от менеджеров Точка Банк.

«Сотрудничество с таким технологически продвинутым банком, как «Точка», — для нас не просто расширение партнёрской сети, а синергия подходов: клиентоцентричность, гибкость и стремление к инновациям. Это важный шаг к созданию полноценной экосистемы и развитию предпринимательства», — прокомментировал Дмитрий Исаков, генеральный директор Lender Invest.

«Команда Точки давно работает с рынком краудинвестинга. Например, мы создали API-технологию для процессинга и выдачи займов, а затем усилили эту возможность при помощи СБП. Мы максимально настроены усиливать бизнес-процессы наших партнёров своими финтех-решениями», — комментирует лидер направления «Развитие нового бизнеса» в Точка Банк Артем Середа.

Соглашение демонстрирует готовность обеих сторон к открытому взаимодействию и созданию новых инструментов поддержки предпринимательства в России. Партнёрство открывает перспективы для развития инновационных решений на стыке технологий и финансов, способствуя формированию современной экосистемы поддержки малого и среднего бизнеса в стране.

Lender Invest — это финтех-платформа, которая даёт предпринимателям доступ к альтернативному финансированию за счёт частных инвесторов и предлагает гибкие условия кредитования, которые дополняют классические банковские продукты. Это позволит менеджерам «Точки» рекомендовать своим клиентам дополнительные пути финансирования в случае, если традиционные банковские инструменты оказываются недоступными или недостаточными. Согласно условиям соглашения, платформа берёт на себя все процессы, связанные с квалификацией, сопровождением и соблюдением комплаенс-процедур в отношении передаваемых заявок.