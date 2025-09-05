Точка Банк и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса

На площадке Восточного экономического форума Точка Банк и страховая компания «Лучи» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о формировании нового стандарта поддержки малого и среднего бизнеса в России.

Сегодня МСБ остается недооцененным сегментом страхового рынка. Предпринимателям сложно ориентироваться в продуктах, ещё сложнее — доверять страховым компаниям, поэтому уровень проникновения страхования по-прежнему низкий. Партнёрство Точка Банк и «Лучи» направлено на то, чтобы изменить ситуацию и предложить бизнесу решения формата «360°», с гарантией исполнения обещаний, без мелкого шрифта и непонятных фраз в договоре. Они включают защиту здоровья самого предпринимателя, страхование команды и ключевых рисков компании. Их главное преимущество — встроенность в привычный пользовательский путь, доступная стоимость и клиентоориентированный подход, который делает страхование простым и действительно полезным инструментом развития бизнеса.

Совместная работа компаний будет направлена на формирование единого подхода к защите предпринимателей и их команд. Доступные и понятные продукты — от ДМС до страхования имущества и ответственности — станут частью экосистемы сервисов Точка Банка, помогая компаниям расти и укреплять устойчивость. Для рынка это шаг к изменению правил игры: страхование превращается в прозрачный инструмент, который позволяет бизнесу снижать риски, конкурировать за кадры с крупными игроками и чувствовать себя увереннее в условиях неопределенности.

«Десять лет назад банкинг для малого и среднего бизнеса находился там же, где сегодня страховой рынок: отсутствие релевантных предложений, негибкие тарифы, решения, ориентированные преимущественно на крупный бизнес. Вместе с “Лучами” мы намерены изменить эту ситуацию и сформировать для предпринимателей новый клиентский опыт в страховании — такой же, какой мы однажды создали в банкинге. Встраивая совместные страховые продукты в экосистему, мы помогаем бизнесу расти, минимизируя риски и обеспечивая устойчивость и развитие», – комментирует СЕО Точка Банк Андрей Завадских.

«Страховая программа для клиентов Точки включает три направления: защита жизни и здоровья предпринимателя, защита здоровья команды, и защита бизнеса. Всё это обеспечивает сокращение оттока людей из бизнеса, сокращение финансовых потерь, а также снижает риски для здоровья самого владельца бизнеса. Глобальная задача нашего партнерства с “Лучи” — сделать защиту рисков стандартным инструментом для любого бизнеса, но для начала, уже в 2026 мы планируем обеспечить не менее 10% наших клиентов страховыми продуктами», — уточняет директор по развитию бизнеса в Точка Банк Антон Шкуратов.

«В ближайшие три года мы вместе с Точка Банком инвестируем до 600 миллионов рублей в создание страховых решений нового поколения для малого и среднего бизнеса. Мы начинаем с программ добровольного медицинского страхования, а затем расширим линейку в сегменты имущественного и корпоративного страхования, включая защиту при внешнеэкономической деятельности. Наша цель — не просто запускать продукты, а сформировать понятную и доступную экосистему страховой защиты: от электронной коммерции до производства, с персональными предложениями для каждого предпринимателя», — отметил Михаил Беляндинов, основатель и председатель правления «Лучи».

«Наша цель — сделать страховую защиту естественным и привычным инструментом ведения бизнеса для каждого предпринимателя малого и среднего бизнеса в России. Сегодня уровень проникновения страхования в этом сегменте в два–три раза ниже, чем в крупном бизнесе. Мы уверены, что в партнёрстве с Точка Банком “Лучи” смогут сократить, а возможно и полностью устранить этот разрыв. Малые и средние компании должны получать не формальные полисы, а реальные инструменты защиты — здоровья сотрудников, имущества, ответственности. Наше сотрудничество снимает барьеры и делает такие продукты доступными, органично встроенными в привычные бизнес-сервисы. Это позволит компаниям чувствовать себя увереннее и станет дополнительным стимулом для развития всего сектора МСБ», — говорит Марк Саневич, основатель и генеральный директор «Лучи».

Сегодня тарифы имущественного страхования и страхования ответственности для малого бизнеса в среднем в два-три раза выше, чем для крупных компаний, а стоимость классического ДМС достигает 30-40 тысяч рублей в год на человека. Совместные данные Точка Банк и «Лучи» показывают: более 80% предпринимателей и их сотрудников остаются без страховки, хотя риски весьма серьезные — от перерывов в работе и крупных финансовых потерь до угрозы трудоспособности владельца компании.

При этом потенциал сегмента огромен. Полный объём рынка ДМС для МСБ оценивается в 205 миллиардов рублей. При прогнозируемом росте проникновения до 20% к 2026 году это соответствует объёму около 45 миллиардов рублей. Рынок имущественного страхования и ответственности (P&C) оценивается в 70 миллиардов рублей с сопоставимыми темпами роста. Совместная клиентская база Точка Банк и цифровая модель «Лучей» открывают возможность быстро масштабировать страховые решения на массовый сегмент МСБ, обеспечивая высокий уровень охвата и востребованности.

Подписание меморандума на ВЭФ подчеркивает технологический вектор экосистемы «Интеррос» и значимость малого и среднего бизнеса как драйвера экономического роста и занятости. Такое партнёрство не только усиливает уровень защищенности предпринимателей, но и способствует развитию деловой инфраструктуры в регионах, формируя зрелую и устойчивую бизнес-среду в России. Экосистема объединяет проекты и компании из самых разных сфер — от металлургии и IT до науки и финтеха. При этом один из её ключевых принципов — сохранение независимости участников: здесь нет единого центра управления, компании взаимодействуют как партнёры, обмениваются технологиями и вместе создают новые возможности для роста. Подписанный меморандум — прямое подтверждение этого подхода и пример того, как синергия внутри экосистемы рождает конкретные решения для бизнеса.

Справочно

Страховая компания «Лучи» (бывшая ГК BestDoctor) основана российскими предпринимателями Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым в 2015 году. Сегодня «Лучи» — это универсальная онлайн-страховая с собственной технологической IT-платформой. Компания успешно реализует продукты встроенного цифрового страхования, страхования жизни и медицинского страхования, а в её портфеле числится более 1000 корпоративных клиентов и партнёров.