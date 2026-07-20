Точка Банк и MPSTATS открыли селлерам Wildberries бесплатный доступ к архиву остатков на складах для оценки ущерба

Точка Банк и MPSTATS запустили бесплатного Telegram-бота, который выгружает информацию из API Wildberries за период с 1 по 18 июля по всем складам. Это позволяет не только зафиксировать остатки на дату атаки, но и увидеть их динамику и использовать эти данные для оценки ущерба.

В официальных каналах Wildberries сообщили, что остатки могут отображаться некорректно из-за технических причин. Это значит, что сейчас у многих продавцов нет полной картины по остаткам. Без неё будет крайне сложно оценить ущерб и рассчитывать на компенсацию.

«Точка Банк — партнёр предпринимателей. В кризисных ситуациях для нас важно не оставаться в стороне, а помогать бизнесу защищать свои интересы. Для многих селлеров потери товаров — это риск остановить продажи и лишиться оборотных средств. Сейчас важно как можно быстрее сохранить данные об остатках на складах. Это необходимо, чтобы понимать количества товара, которое было размещено на атакованных складах. Поэтому мы запустили бесплатного Telegram-бота. Он помогает за несколько минут выгрузить архив остатков и оценить свои потери», — отметил лидер сегмента «Селлеры» в Точка Банке Константин Канивец.

Отчёт помогает быстро оценить объём возможных потерь и подготовить данные для сверки с маркетплейсом. Эта выгрузка может помочь подтвердить количество товаров, которые находились на складе до происшествия, и использовать эти данные при рассмотрении вопроса о возмещении потерь.

Бот формирует CSV-файл с данными: SKU, артикул, наименование, бренд, размер, склад и количество товара в наличии. Бот помогает получить выгрузку на основе данных Wildberries за весь доступный период — с 1 по 18 июля. Это позволяет не просто зафиксировать остатки на дату происшествия, а увидеть их динамику: как менялся объём товаров на складах вплоть до дня атаки. В отчёт попадают все склады, а не только пострадавшие.