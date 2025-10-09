Точка Банк и НСПК представили на Финополисе QR-платежи, которые создаёт покупатель

Точка Банк стал первым банком-эквайером и партнёром Национальной системы платёжных карт (НСПК), который тестирует технологию CPQR (customer presented QR). Технология даёт возможность оплачивать через СБП с помощью QR-кода, созданного покупателем. Прототип решения представлен на стенде НСПК на Финополисе 2025, запуск на клиентов планируется в следующем году.

Перед оплатой покупатель формирует QR-код в мобильном приложении своего банка и показывает на кассе. Продавец сканирует его, после чего сумма списывается со счёта покупателя и поступает продавцу через СБП. Оплатить по коду можно только один раз, потом нужно создавать новый. Для партнёров это важная деталь, так как повышает безопасность транзакции и защищает пользователя от несанкционированного списания средств.

На стенде НСПК участники смогут протестировать этот сценарий на месте. Платёжный код создаётся в приложении банка-эмитента, а Точка Банк принимает и обрабатывает платёж прямо в интернет-банке — с мобильного устройства или на стационарной кассе.

Точка Банк — первопроходец технологии на стороне бизнеса. Банк первым реализовал возможность для торгово-сервисных предприятий принимать оплату ИП и юрлиц без использования торговых терминалов и печати QR-наклейки. Технология CPQR позволит сократить очереди: покупатели смогут заранее открыть код на смартфоне и оплатить без заминок. Больше не понадобятся дополнительные экраны для демонстрации QR — бизнес сэкономит на оборудовании.

«Сотрудничество с НСПК и участие в демонстрации персонального QR-кода на Финополисе — это подтверждение статуса банка как технологического партнёра, открытого к экспериментам и новым сценариям оплаты. Это не первый наш совместный проект, и мы уверены, что за новым взглядом на оплату будущее развития СБП-платежей. Наше участие в пилоте QR-кода для покупателя и дальнейшем масштабировании — возможность показать, что новый клиентский опыт может быть одновременно простым в использовании, востребованным и безопасным. Хотим подчеркнуть: чтобы технология масштабировалась, важна поддержка крупнейших банков-эмитентов.

Новая технология меняет роли — и это шаг к оплатам покупок без POS-терминалов, лишней инфраструктуры и даже без интернета у покупателя. Всё, что будет нужно — камера и смартфон. Именно к такому удобному для клиента и технологичному будущему мы стремимся», — прокомментировал лидер направления интернет-платежей в Точка Банк Андрей Герасимов.

«Сумма покупки будет списана со счёта, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты. Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий. Если кто-то из банков захочет присоединиться к пилотированию, мы открыты для сотрудничества. Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему», — прокомментировал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Справочно

Акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК) — оператор платёжной системы «Мир», операционный платёжный и клиринговый центр СБП.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платёжной ссылке и кнопке. На сегодняшний день участниками СБП стали более 210 кредитных организаций.