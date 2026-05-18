Точка Банк и страховая «Лучи» запустили программу медицинской поддержки предпринимателей

Точка Банк и онлайн-страховая компания «Лучи» запустили новый формат поддержки малого и среднего бизнеса: полис добровольного медицинского страхования (ДМС), полностью встроенный в банковскую экосистему и программу лояльности. Поддержка уже начала действовать для части клиентов банка: на старте доступ к медицинскому страхованию получили уже более 50 тысяч предпринимателей. Запуск стал частью стратегического партнёрства компаний по развитию страховых решений для малого и среднего бизнеса.

В партнёрстве Точка Банка и страховой «Лучи» запущены сразу два продукта: ДМС в программе лояльности, который распространяется только на одного человека — например, самого предпринимателя. При этом предприниматель может воспользоваться ДМС как сам, так и передать его сотруднику либо родственнику в рамках условий программы. И ДМС на команду от 2 человек. Он доступен для всех предпринимателей, вне зависимости от того, в каком банке они обслуживаются.

«Мы запустили одно из первых решений на российском рынке, где цифровое ДМС полностью встроено в банковское приложение для предпринимателей. Тарифы для малого бизнеса завышены в 2–3 раза по сравнению с крупными компаниями. Но наша программа меняет правила игры: мы даём предпринимателям бесплатный доступ к качественной медицине 24/7 в рамках программы лояльности и возможность расширить покрытие — подключить ДМС для сотрудников и родственников по условиям», — комментирует куратор страховых продуктов в Точка Банке Кира Илеева.

Страховые условия предполагают доступ к 25 000+ клиник по всей России, а также круглосуточную телемедицину через виртуальную клинику.

«Запуск программы логично продолжает стратегическое партнёрство компаний. В сентябре 2025 года на площадке Восточного экономического форума мы подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого стало формирование нового стандарта страховой защиты для малого и среднего бизнеса. Ключевая идея этого партнёрства — интеграция финансовых и страховых сервисов в единую систему поддержки предпринимателей. Именно такие решения могут помочь малому и среднему бизнесу не только адаптироваться к нестабильной экономической среде, но и сохранять потенциал для дальнейшего развития», — отмечает Марк Саневич, основатель и генеральный директор «Лучи».

Программа предлагает четыре разных тарифа для команд от 2 человек: от стартового, который предполагает онлайн-консультации, анализы, вызов врача до тарифа «Максимальный +» с безлимитными исследованиями. Клиенты Точка Банка также получают целый ряд дополнительных услуг: от страховки (от несчастных случаев и для путешествий) до консультаций диетолога и нутрициолога, и даже помощи ветеринара для их питомцев.

Партнёрство Точка Банка и «Лучей» началось с подписания меморандума на Восточном экономическом форуме в 2025 году, где стороны обязались инвестировать до 600 млн рублей в цифровые страховые продукты для МСБ. Сотрудничество позволяет интегрировать ДМС прямо в экосистему банка, делая страхование простым и доступным без бюрократии.