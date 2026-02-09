Точка Банк купил 100% компании MPSTATS — лидера среди сервисов для селлеров

АО «Точка» купило 100% компании MPSTATS, которая предлагает селлерам набор цифровых решений для ведения бизнеса на маркетплейсах. Сделка будет способствовать консолидации селлеров в экосистеме Точка Банка, а также развитию совместных продуктовых предложений и инструментов для работы на маркетплейсах.

MPSTATS — это многофункциональный сервис, который помогает анализировать, продвигать товары и услуги, автоматизировать работу на маркетплейсах для всех селлеров: от начинающих до продвинутых продавцов. Компания — лидер в сегменте сервисов для селлеров и занимает более трети этого рынка. В четвёртом квартале 2025 года Точка Банк и MPSTATS провели ряд успешных пилотов, в которых протестировали гипотезы по совместной работе.

Чтобы начать работать с MPSTATS, не обязательно иметь счёт в Точка Банке — сервис доступен и для клиентов других банков.

Андрей Завадских, СЕО Точка Банк:

«Мы в Точка Банке строим экосистему банковских и небанковских решений для продавцов на маркетплейсах. Наша цель — сделать эту экосистему центром управления бизнесом селлера, где данные, деньги и управленческие решения живут вместе.

Сделка с MPSTATS одна из крупнейших на рынке на сегодняшний день. Мы покупаем не просто компанию, а лидера с наработанной экспертизой и сильнейшей командой. Вместе мы планируем развивать линейку продуктовых предложений для сегмента селлеров. Мы рассчитываем, что сервисы MPSTATS усилят нашу экосистему и позволят продавцам закрывать все свои задачи в одном окне».

По оценкам экспертов, популярные маркетплейсы занимают более половины GMV рынка e-commerce. Количество средних и крупных селлеров растёт, при этом продавцы, которые имеют ежемесячные обороты более 1 млн рублей, предпочитают торговать на двух и более площадках одновременно.

Основатель и генеральный Директор MPSTATS Дмитрий Черобаев:

«MPSTATS имеет большую экспертизу в разработке сервисов для торговли на маркетплейсах, а Точка Банк — в решениях для широкого круга предпринимательских задач. Уверен, объединив усилия мы сможем создать выдающуюся среду, в которой селлерам будет удобно и комфортно развивать свой бизнес, используя финансовые и аналитические инструменты, тесно интегрированные между собой.

Хорошая сделка — это всегда win-win. Я думаю, что мы свидетели win-win-win: выигрывает Точка Банк, выигрывает MPSTATS и выигрывает селлер».

В результате сделки, MPSTATS входит в периметр АО «Точка», но при этом остается самостоятельным брендом, сохраняя свою инфраструктуру, команду и фаундера. Объединив усилия, компании будут разрабатывать новые сервисы для селлеров, в том числе, на базе AI.

Лидер сегмента «Селлеры» в Точка Банке Константин Канивец:

«Мы понимаем, что сейчас рынок становится сложнее: растут издержки, усложняются процессы, повышаются требования и создаётся дополнительная регуляторика. Поэтому мы постоянно запускаем новые направления, чтобы помогать клиенту на всех этапах процесса торговли: например помощь с закупками и ввозом, расчёт суммы НДС в бухгалтерии, автоматизацию операционных процессов и расчёт экономики. Сегодня ключевые факторы устойчивости бизнеса— операционная эффективность и умение быстро меняться. Именно поэтому мы расширяем линейку сервисов для селлеров с фокусом на аналитику и автоматизацию — всё это снижает рутину и риск ошибок, позволяет трансформировать бизнес-модель под новые условия. Мы выбрали решение от лидера рынка, чтобы быть уверенными, что наши клиенты получат максимальный эффект от внедрения этого инструмента в рабочие процессы».

Сделка с MPSTATS стала третьей по счёту для АО «Точка», которая расширяет линейку предложений для сегментов селлера. Так, в 2024 году в периметр компании вошёл сервис 24AI — нейросеть для генерации продуктовых изображений, которые увеличивают конверсию в продажи на маркетплейсах. А годом ранее Точка Банк купил стартап из сферы e-commerce — EcomCom. Это сервис для продавцов на маркетплейсах, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе.

Сейчас в пакет предложений для селлеров от Точка Банка входит более 15 сервисов. Среди них: