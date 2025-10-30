Точка Банк начал выдавать собственные кредиты для малого и среднего бизнеса

Точка Банк запустил собственную линейку кредитования на нужды малого и среднего бизнеса — без залога, скрытых комиссий и заполнения бумажных документов. Кредит можно получить на любые цели бизнеса — от уплаты налогов и развития компании до покрытия сезонных расходов. Максимальная сумма — до 50 миллионов рублей.

Получить кредит сможет действующий бизнес (ООО и ИП) с оборотом от 200 тысяч рублей в месяц и кредитной историей от трёх месяцев после регистрации. Средства предоставляются как на короткий срок до 60 дней, так и на более длительный до года. Решение о сроке подбирается индивидуально, исходя из особенностей бизнеса клиента.

Минимальная ставка по продукту — от 21,81% годовых с возможностью снижения при стабильных оборотах. Она формируется персонально для каждого предпринимателя и зависит от кредитной истории, оборотов и финансового состояния компании. Комиссии за выдачу, обслуживание кредита и досрочного погашения нет: клиент платит только за фактический срок пользования деньгами.

Сейчас доступен овердрафт — быстрый инструмент для покрытия кассовых разрывов. Для действующих клиентов предусмотрен экспресс-кредит — для срочных целей бизнеса. В дальнейшем Точка Банк планирует расширять линейку, чтобы закрывать все финансовые задачи бизнеса.

«До этого момента у нас не было собственного кредитного продукта для рынка осознанно. Мы предлагали кредиты с “единым окном” управления на базе банка-партнёра, чтобы закрывать потребности наших клиентов. Но регулярные запросы наших предпринимателей с просьбой создать свой продукт подтолкнули сделать нашу собственную кредитную программу на рынке — с понятными условиями и поддержкой, которая лежит в ДНК Точки. Также мы хотим изменить подход к неизбежным отказам своим примером. Если не сможем одобрить заявку, то открыто объясним причины: не оставим предпринимателя без ответа, чтобы он понимал, что можно усовершенствовать для следующей попытки.

Сейчас растёт деловая активность и потребность бизнеса на заёмные средства в сезон пиковых нагрузок. Предпринимателям важно быстро получать оборотные деньги без сложных процедур и залогов. Мы предлагаем понятное, надёжное и гибкое решение — финансирование, которое поможет закрыть краткосрочные потребности», — комментирует Ангелина Крашенинникова, руководитель кредитного направления в Точка Банке.

Процесс оформления полностью онлайн. Для получения решения по кредиту, счёт в банке открывать не требуется — достаточно выписки из основного банка. Если условия подходят и предприниматель готов оформить кредит, нужно открыть расчётный счет в Точке и деньги поступят.

Ранее Точка Банк объявлял о концепции “Мультибанк”, которая предполагает, что клиентам не нужно открывать счета в других банках, чтобы пользоваться их продуктами. Достаточно интерфейса Точки. Новый подход потребления банковских продуктов объединил лучшие финансовые решения в одной экосистеме. Среди партнёров по экспресс-кредитам — Т-Банк и МСП Банк.