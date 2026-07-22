Точка Банк назвал первого хедлайнера и новых спикеров пятой конференции ТОК

Точка Банк объявил хедлайнера и новых спикеров пятой конференции ТОК, которая соберет предпринимателей 27 августа в Доме культуры «ГЭС-2». Юбилейное событие этого года пройдет под темой «Решения под напряжением» и объединит тех, кто прямо сейчас развивает малый и средний бизнес в условиях постоянной турбулентности.

Первым анонсированным хедлайнером мероприятия стал Юрий Максимов, сооснователь фонда «Сайберус» и компании Positive Technologies, создавший одну из самых заметных компаний в сфере кибербезопасности, вышедших на биржу. На ТОК, в формате интервью он расскажет, почему в моменты неработающих старых инструментов рост чаще всего обеспечивают партнерства, и как эффективно выстраивать их на практике.

Среди новых спикеров ТОК также анонсированы:

— Антон Макаров, основатель divan.ru, мебельного холдинга с выручкой более 7 млрд рублей и с более 100 шоурумами в России и странах СНГ, поделится опытом роста в турбулентность: в 2022 году, после ухода IKEA, компания прибавила 65% выручки за год.

— Евгений Купко, основатель сетей «БлинБери» и «СушиВесла», которые объединяют более 204 заведений с совокупной выручкой более 3,5 млрд рублей, на примере собственного опыта поделится, как поймать критический момент и не тянуть с тяжелыми решениями.

— Кристина Судеревская, основатель бренда «Краснополянская косметика», развившая проект от домашнего мыловарения до выручки в 500 млн рублей с собственной органической фермой, расскажет о пути роста от сильного продукта к выходу на маркетплейсы и в федеральные сети.

— Дмитрий Бородай, основатель обжарочной компании «Сварщица Екатерина», увеличивший выручку до 900 млн рублей и превративший нишевый кофейный бизнес в заметный specialty-бренд, разберет, за что клиент готов платить в 2026 году.

Также в конференции примут участие Ольга Найденова, CEO, креативный директор и идеолог брендов Eburet и Urbis, Полина Бахарева, основатель бренда PAOLA, основатель русской чайной «Нитка» Андрей Колбасинов, а также ранее анонсированные генеральный директор Baze Professional Карина Михель и основатель Callibri, Haunds и других брендов Иван Шкиря, который проведет мастер-класс по методологии «ГенПлан» и научит предпринимателей выстраивать систему приоритетов вместо постоянного тушения операционных пожаров.

В этом году нетворкинг на ТОК принципиально изменится: вместо случайных знакомств участникам предложат деловые форматы, построенные вокруг конкретных задач бизнеса.

Разбор инсайтов — обсуждение выступлений в малых группах. Участники смогут соотнести идеи спикеров со своей ситуацией, обменяться опытом и определить конкретные действия для своего бизнеса.

Большой мастермайнд по продажам — глубокий разбор вопросов, связанных с привлечением клиентов, конверсией, стоимостью лида, повторными продажами и выбором каналов. Предприниматели смогут предметно поговорить с экспертами и участниками с похожими задачами.

Тематический нетворинг — встречи, посвящённые актуальным задачам предпринимателей. Например, участники смогут обсудить, как освоить новый канал продаж, сравнить опыт работы с разными площадками и форматами, узнать, что действительно работает в других бизнесах, и найти идеи для собственного роста.

Конференцию можно будет посетить лично в Доме культуры «ГЭС-2» или подключиться к онлайн-трансляции; организаторы ожидают, что ТОК 2026 объединит более 6 000 участников со всей страны.